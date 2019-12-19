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Украина и Россия договорились о транзите газа - Оржель

19 декабря 2019, 22:56

По информации министра энергетики Украины Алексея Оржеля во время брифинга по итогам переговоров по газу, Украина и Россия договорились о транзите газа.

В Берлине во время газовых переговоров было достигнуто принципиальное соглашение между Украиной, РФ и Еврокомиссией.

По информации "Страны", об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Также чиновник сказал, что соглашение было достигнуто по всем элементам, но пока не подписано. В пятницу оно будет обсуждаться в Москве и Киеве, где будет финализировано, добавил он.

По информации министра энергетики Украины Алексея Оржеля во время брифинга по итогам переговоров по газу, Украина и Россия договорились о транзите газа.

"Мы очень качественно сегодня поработали, мы очень качественно отработали конечный протокол, решение, которое нас приближает к финальным договорам. И действительно, сейчас на том этапе мы готовы представить для согласования с нашими столицами - то есть мы должны согласовать эти последние наши позиции со столицами Киевом и Москвой", - сказал Оржель.

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Также, по его словам, на прямой связи будет находиться Европейская комиссия.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в ходе брифинга в свою очередь также заявил, что Украина, Европейская комиссия и Российская Федерация подготовили проект соглашения по газу.

По его словам, в ближайшее время проект соглашения будет доработан.

Ранее Главред писал, что соглашение по газу может быть подписано уже сегодня.

Накануне Еврокомиссия сообщила, что очередная трехсторонняя министерская встреча по транзиту газа с участием представителей РФ, Украины и ЕК будет решать вопросы длительности контракта, объема поставок, тарифов, а также разрешения арбитражных вопросов.  

Также Главред информировал, что в  Нафтогазе назвали вероятную дату подписания договора о транзите газа.

газовые переговоры Алексей Оржель
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