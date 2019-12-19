Договор по газу могут подписать уже сегодня – СМИ

Украина и РФ могут уже сегодня, 19 декабря, подписать документы по итогам газовых переговоры в Берлине.

Как информирует РИА Новости, в здании, где представители России и Украины проводят переговоры по газу, уже подготовили стол для подписания документов.

На столе присутствуют три флага - России, Украины и Еврокомиссии, а также две ручки.

Ранее сообщалось, что переговоры, начавшиеся в обед, длятся несколько часов. С украинской стороны во встрече участвуют министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и глава компании "Оператор ГТС" Украины Сергей Макогон.

Со стороны России - глава Газпрома Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак.

Напомним, во время сегодняшней пресс-конференции президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Украина и РФ смогут договориться по газовому вопросу.

Также Главред писал, что в Нафтогазе назвали вероятную дату подписания договора о транзите газа.