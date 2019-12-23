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У Зеленского пояснили, куда потратят 3 млрд долларов Газпрома

23 декабря 2019, 23:16

Часть суммы направят на погашение кредитов Нафтогаза.

Герус
Герус рассказал о распределении долга Газпрома / Фото: Facebook/Андрей Герус

Глава энергетического комитета ВР Андрей Герус утверждает, что три миллиарда долларов долга, которые в скором времени Нафтогаз получит от Газпрома по решению Стокгольмского арбитража, будут потрачены в различных направлениях.

Как сообщает Громадське ТБ, Герус подчеркнул, что российский долг в три миллиарда долларов – это для Нафтогаза существенная сумма.

"Во-первых, у Нафтогаза есть определенные кредиты, то есть это может быть погашение кредитов. Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно. И третье - Нафтогаз это государственная компания, соответственно это дивиденды для государства - это пополнение государственного бюджета", - сказал он.

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Как ранее сообщалось, украинский Нафтогаз и российский газовый монополист Газпром договорились подписать соглашение, в котором предусмотрен отзыв исков, по которым нет окончательных решений, отказ от новых претензий и выплата средств по решению Стокгольмского арбитража.

Напомним, министр энергетики Алексей Оржель сказал, что Украина и РФ договорились о новом контракте на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему. Чиновник говорил, что Газпром должен выплатить Нафтогазу долг в 3 млрд долларов, и после этого иски Киева и Москвы будут отозваны.

Газпром Нафтогаз долг Стокгольмский арбитраж новости Украины и мира
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