Когда Газпром может выплатить Украине 3 млрд долларов: Миллер назвал крайний срок

Газпром может выплатить Украине 3 млрд долларов до 29 декабря, сообщил Алексей Миллер / Reuters

Украинский Нафтогаз и российский газовый монополист Газпром договорились подписать соглашение, в котором предусмотрен отзыв исков, по которым нет окончательных решений, отказ от новых претензий и выплата средств по решению Стокгольмского арбитража.

Газпром может выплатить Украине около 2,9 млрд долларов, и сделать это нужно до 29 декабря, рассказал журналистам глава монополиста Алексей Миллер, пишет ТАСС.

По его словам, Газпром и Кабмин намерены подписать мировое соглашение, по которому будут сняты претензии Антимонопольного комитета Украины к монополисту, которые, включая штраф и пеню, составляют 171,9 млрд гривен (7,4 млрд долларов).

Читайте такжеУкраина отказалась от прямых поставок газа из России"В соответствии с протоколом по газовому сотрудничеству Газпром и Нафтогаз подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам, таким образом будет восстановлен баланс интересов сторон", - заявил управленец.

Ранее министр энергетики Алексей Оржель сказал, что Украина и РФ договорились о новом контракте на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему. Чиновник говорил, что Газпром должен выплатить Нафтогазу долг в 3 млрд долларов, и после этого иски Киева и Москвы будут отозваны.