Транзит газа: Оржель раскрыл подробности договоренностей с Россией

Алексей Оржель рассказал детали газового договора с РФ/ Фото kmu.gov.ua

Министр энергетики Алексей Оржель подтвердил, что Украина и Россия договорились о новом контракте на транзит российского газа через Украину и раскрыл подробности договоренностей. Об этом он сообщил на брифинге в субботу, 21 декабря.

По словам Оржеля, контракт подпишут на пять лет - до 2024 года. После этого газовый договор может быть продлен еще на десять лет с пролонгацией и объемов. Объем транзита в 2020 году составит 65 млрд кубометров, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд кубометров.

По словам министра, тариф на транспортировку будет расти - учитывая падение объемов транзита.

"Конечную цену определит регулятор", - объяснил министр энергетики.

Что будет с долгом Газпрома

Российский газовый монополист Газпром выплатит Нафтогазу долг в три миллиарда долларов до конца года. После выплаты долга иски Украины и России будут отозваны.

"Пакетное решение предполагает пересмотр будущих арбитражей, они будут отозваны", - отметил Оржель.

Напомним, 19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что транзит газа через Украину будет сохранен. Позже он озвучил условия для продолжения транзита через территорию Украины.

20 декабря Украина и Россия на переговорах в Минске подписали важный протокол по транзиту газа и урегулированию претензий. Позже в Офисе президента Владимира Зеленского подтвердили договоренности и транзите газа с Россией, а также пообещали рассказать подробности договора во время брифинга в субботу, 21 декабря.