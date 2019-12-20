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Транзит газа на пять лет: у Путина сделали громкое заявление

20 декабря 2019, 22:25

В Российской Федерации заверили, что больше не будет судебных споров с Украиной по поводу транзита газа.

Вице-премьер-министр России Дмитрий Козак заявил, что Украина и Российская Федерация подпишут новый контракт на транзит газа сроком на пять.

Как сообщают российские СМИ, Козак уточнил, что подписание контракта ожидается до конца 2019 года. По его словам, это будет новый контракт. В то же время представитель России не рассказал о предполагаемых объемах транзита.

"Объемы - необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей", - отметил Козак.

Он также подчеркнул, что Россия и Украина урегулировали взаимные судебные споры.

"Вопрос урегулирован, больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет", — пообещал Козак.

Напомним, 20 декабря Украина и Россия на переговорах в Минске подписали важный протокол по транзиту газа и урегулированию претензий.

Как писал Главред, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал, что на переговорах о транзите российского газа обсуждается подписание гибридного соглашения.

"Я сказал, что транзитный контракт - его подписание крайне маловероятно (до конца года, - ред.) из-за сроков. Там идет речь о некотором гибридном варианте, который мы давно предложили… чтобы ни в коем случае не прерывать транзит газа в Европу", - отметил он.

Также напомним, условия сохранения газа через Украину назвал президент РФ Влоадимир Путин. По его словам, условия соглашения не должны создавать риски для Москвы и Киева.

Россия Дмитрий Козак транзит газа Украина
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