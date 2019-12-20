Россия предложила Украине $3 млрд по газовому арбитражу - Reuters

Газпром и Нафтогаз достигли договоренности по газу

Россия предложила выплатить Украине около 3 миллиардов долларов в рамках судебного разбирательства по газовому контракту.

Как передает Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам, речь идет о решении арбитража по тяжбе между Газпромом и Нафтогазом.

Вместе с тем агентство уточняет, что в Минэнерго России и Газпроме не ответили на запросы о комментариях. Кроме того, от комментариев также отказались в Министерстве энергетики Украины и Нафтогазе.

Как известно судебный спор был препятствием на пути нового контракта по поставкам российского газа в Украину и в Европу. Срок действия действующего соглашения о поставках истекает 31 декабря. Переговоры по новому контракту продолжаются.

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Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Россия достигли договоренности по итогам газовых переговоров в Берлине.