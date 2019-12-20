У Зеленского подтвердили договоренности о транзите газа: подробности на брифинге

Зеленский / УНИАН

В Офисе президента Владимира Зеленского подтвердили договоренности и транзите газа с Россией, а также пообещали рассказать подробности договора во время брифинга в субботу, 21 декабря.

Сообщается, что представители Европейской комиссии, Украины и России сегодня достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.

"Подробности будут сообщены в субботу, 21 декабря, на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора АК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, который состоится в Офисе президента", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 декабря Украина и Россия на переговорах в Минске подписали важный протокол по транзиту газа и урегулированию претензий.

Как писал Главред, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал, что на переговорах о транзите российского газа обсуждается подписание гибридного соглашения.

"Я сказал, что транзитный контракт - его подписание крайне маловероятно (до конца года, - ред.) из-за сроков. Там идет речь о некотором гибридном варианте, который мы давно предложили… чтобы ни в коем случае не прерывать транзит газа в Европу", - отметил он.

Также напомним, условия сохранения газа через Украину назвал президент РФ Влоадимир Путин. По его словам, условия соглашения не должны создавать риски для Москвы и Киева.