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Украина отказалась от прямых поставок газа из России

21 декабря 2019, 13:42

Даже если потенциально поставки и будут производиться, то только на базе цены европейского хаба.

Газ
Пункта о прямых поставках в протоколе нет/ УНИАН

Прямых поставок российского газа в Украину не будет – соответствующий пункт был исключен из пакетного соглашения, заключенного между Украиной и Россией 20 декабря. Об этом сообщил на брифинге  21 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Вы увидите в протоколе то, что если потенциально (поставки, - Главред) и будут осуществляться, то только на базе цены европейского хаба. Но в рамках пакетных договоренностей, которых мы достигли, прямых поставок нет", - уточнил министр.

Также Оржель уточнил, что для Украины очень важно, что в протоколе "нет политической цены на газ".

Как сообщал Главред, министр энергетики Алексей Оржель подтвердил, что Украина и Россия договорились о новом контракте на транзит российского газа через Украину и раскрыл подробности договоренностей.

По словам Оржеля, контракт подпишут на пять лет - до 2024 года. После этого газовый договор может быть продлен еще на 10 лет.  Объем транзита в 2020 году составит 65 млрд кубометров, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд кубометров.

Тем временем на сайте Кабмина был опубликован сам протокол.

Фото kmu.gov
Фото kmu.gov
Фото kmu.gov
Фото kmu.gov

Напомним, 19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что транзит газа через Украину будет сохранен. Позже он озвучил условия для продолжения транзита через территорию Украины. 

Россия газ транзит газа новости Украины Алексей Оржель
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