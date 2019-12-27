Зеленский подтвердил "большую победу" над Газпромом / УНИАН

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что российский газовый монополист Газпром выплатил Нафтогазу почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Президент заверил, что деньги россиян уже на украинских счетах. И считает это "еще одной победой".

"Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны – большая. НАК Нафтогаз Украины получил от Газпрома 2,9 млрд долларов компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Деньги уже на украинских счетах – согласно достигнутых договоренностей", – цитирует пресс-служба ОП слова президента.

Ранее у Зеленского пояснили, куда потратят 3 млрд долларов Газпрома. Часть суммы направят на погашение кредитов Нафтогаза.

Напомним, 21 декабря министр энергетики Украиныи Алексей Оржель подтвердил, что Украина и Россия договорились о новом контракте на транзит российского газа через Украину и раскрыл подробности договоренностей.

По его словам, прямых поставок российского газа в Украину не будет, а контракт о транзите подпишут на пять лет – до 2024 года.