  1. Главная
  3. Деньги

Транзит газа: стало известно, когда Украина и Россия финализируют договоренности

26 декабря 2019, 07:05

Договор о транзите газа может быть подписан уже в ближайшие выходные, отметил Александр Новак.

Александр Новак, министр, Россия, Брюссель
Александр Новак, Министр энергетики России / Reuters

Министр энергетики России Александр Новак рассказал, когда будут окончательно финализированы договоренности между Россией и Украиной относительно транзита газа.

Новак отметим, что в последние несколько недель Газпром, Нафтогаз и компания Оператор газотранспортной системы Украины интенсивно работали над подготовкой межоператорского соглашения. В нем будут прописаны все условия взаимодействия двух газотранспортных систем и транспортный договор.

"Рассчитываем, что на этих выходных наши компании финализируют эти документы", - сказал министр энергетики России в интервью РБК.

При этом, по его словам, обусловленные объемы транзита, о которых говорилось в протоколе двух стран, минимальные, но они могут быть увеличены в случае необходимости.

Кроме того Новак сказал, что Россия готова рассмотреть "возможность участия в финансировании модернизации украинской газотранспортной системы при соответствующем запросе со стороны Киева". При этом, по его словам, на нынешних переговорах этот вопрос не обсуждается. 

Напомним, 21 декабря министр энергетики Украиныи Алексей Оржель подтвердил, что Украина и Россия договорились о новом контракте на транзит российского газа через Украину и раскрыл подробности договоренностей.  По его словам, прямых поставок российского газа в Украину не будет, а контракт о транзите подпишут на пять лет - до 2024 года. 

Как сообщал Главред, 19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что транзит газа через Украину будет сохранен. Позже он озвучил условия для продолжения транзита через территорию Украины. 

20 декабря Украина и Россия на переговорах в Минске подписали важный протокол по транзиту газа и урегулированию претензий. Позже в Офисе президента Владимира Зеленского подтвердили договоренности и транзите газа с Россией, а также пообещали рассказать подробности договора во время брифинга в субботу, 21 декабря.

Россия Газпром газ Нафтогаз транзит газа Александр Новак Украина новости России
Сейчас вы просматриваете новость «Транзит газа: стало известно, когда Украина и Россия финализируют договоренности». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:28
Снег будет: синоптик изменил прогноз погоды на Новый год
08:15
Салаты с авокадо: вкусные, полезные и яркие рецепты для истинных гурманов
08:05
Почему гривну в 2020 году ждет провал мнение
07:59
Адские санкции США: в России рассказали о судьбе Северного потока-2
07:32
"Синяк замазала, зубы приклеила": избитая под Одессой военнослужащая раскрыла детали
07:05
Транзит газа: стало известно, когда Украина и Россия финализируют договоренности
06:52
Катастрофы и месть стихии: астролог назвала самые опасные даты в 2020 году
06:27
Стрижка шегги 2020 – самая омолаживающая женская стрижка нового года фото Фото
06:11
Что посмотреть: лучшие мультфильмы на Новый год 2020 Видео
05:55
Модний манікюр на Новий рік 2020 – вишуканий новорічний манікюр 2020 фото Фото
05:53
Украина возбудила дело по факту запуска поездов в Крым: появилась реакция Москвы Видео
05:35
"Старое новое Рождество": эксперт разнесла миф о "католическом" празднике
05:19
"Секс и бухлишко не помогает": Асмус после порно-сцены в Текста сделала объявление
04:51
"Зомбилэнд от представителей ватрушек": в оккупированом Крыму расцеловали поезд Путина Видео
04:35
Телефон подорожает: Укртелеком резко повышает тарифы
04:07
Стало известно, кто из "слуг народа" заменит Трубу в ГБР Видео
03:38
В Украину идет зима: синоптики предупредили украинцев о резком похолодании
03:09
Заводное время: эксперты рассказали, зачем парам смотреть порно
02:42
Аутсорсинг, аутстаффинг и контракт: в Кабмине пролили свет на новый Трудовой кодекс
02:14
Придется доплачивать: министр предлагает создать в Украине СИЗО-"гостиницы"
01:47
"Супер секси": Звезда Квартала без белья завела сеть пикантным фото Видео
01:31
Хватит ли на сухари – какой будет зарплата и пенсии в Украине 2020 Видео
01:27
Запачкать шоколадную радость: эксперты рассказали, зачем женщинам нужен анальный секс
01:05
Минздрав развенчал популярный миф о глинтвейне
01:01
Кот Базилио, Чарли Чаплин: звезда Шахтера подорвал сеть фотографией из отпуска
00:55
Гороскоп на 26 декабря всех знаков Зодиака: праздник кошелька и завалы
00:45
"Эпоха Путина": Назарбаев внезапно подлизался к президенту РФ
00:25
Чемпион мира в костюме Санта Клауса осуществил мечту маленького фаната
00:19
26 декабря – какой сегодня праздник: солнечное затмение и Ведьмины посиделки
25 декабря, среда
23:58
"Поеду в Донецк" - игрок сборной Украины озвучил планы на Новый год
23:57
Сотрудники ГБР нагрянули с обысками к экс-нардепу и бывшей главе ЦИК
23:32
Bentley и Rolls-Royce: легендарный боксер сделал себе роскошные подарки на Рождество
23:26
Эрдогана взбесило присутствие путинских наемников из ЧВК Вагнера в Ливии
22:53
В Днепре одну из улиц назовут в честь убитой Амины Окуевой
22:48
Знаменитый украинский боксер поучаствовал в богослужении
22:33
Избиение военнослужащей под Одессой: причина конфликта и кто виноват
22:21
Афера с квартирами для Нацгвардии: суд принял новое решение по Микитасю
22:18
Партнер Ярмоленко рассказал, как надо бороться с расизмом
21:54
Зеленский подписал закон об аренде госимущества: что изменится
21:43
Явный Санта: в США мужчина ограбил банк и раздал все прохожим в честь Рождества
21:41
Политолог составил рейтинг главных политических событий Украина -2019
21:40
Звезда сборной Украины сделал предложение своей девушке Фото
21:27
Где-то он есть: в Сеть выложили зрелищный снимок из заснеженных Карпат
21:25
В результате ужасного ДТП в Грузии погибли дети
21:00
Чемпион мира разнес систему подготовки детей к взрослому футболу в Украине
21:00
Красотка-порноактриса побаловала фанатом шикарным телом на фото Фото
20:56
Попался на горячем: чиновник Минобороны "погорел" на взятках
20:32
Легионер Динамо заинтересовал клуб из США
20:29
В Одесской области избили военнослужащую: реакция министра Загороднюка
20:17
Эксперт рассказал, реально ли снизить тарифы на отопление и горячую воду
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять