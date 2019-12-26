Транзит газа: стало известно, когда Украина и Россия финализируют договоренности

Александр Новак, Министр энергетики России / Reuters

Министр энергетики России Александр Новак рассказал, когда будут окончательно финализированы договоренности между Россией и Украиной относительно транзита газа.

Новак отметим, что в последние несколько недель Газпром, Нафтогаз и компания Оператор газотранспортной системы Украины интенсивно работали над подготовкой межоператорского соглашения. В нем будут прописаны все условия взаимодействия двух газотранспортных систем и транспортный договор.

"Рассчитываем, что на этих выходных наши компании финализируют эти документы", - сказал министр энергетики России в интервью РБК.

При этом, по его словам, обусловленные объемы транзита, о которых говорилось в протоколе двух стран, минимальные, но они могут быть увеличены в случае необходимости.

Кроме того Новак сказал, что Россия готова рассмотреть "возможность участия в финансировании модернизации украинской газотранспортной системы при соответствующем запросе со стороны Киева". При этом, по его словам, на нынешних переговорах этот вопрос не обсуждается.

Напомним, 21 декабря министр энергетики Украиныи Алексей Оржель подтвердил, что Украина и Россия договорились о новом контракте на транзит российского газа через Украину и раскрыл подробности договоренностей. По его словам, прямых поставок российского газа в Украину не будет, а контракт о транзите подпишут на пять лет - до 2024 года.

Как сообщал Главред, 19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что транзит газа через Украину будет сохранен. Позже он озвучил условия для продолжения транзита через территорию Украины.

20 декабря Украина и Россия на переговорах в Минске подписали важный протокол по транзиту газа и урегулированию претензий. Позже в Офисе президента Владимира Зеленского подтвердили договоренности и транзите газа с Россией, а также пообещали рассказать подробности договора во время брифинга в субботу, 21 декабря.