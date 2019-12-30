Украина сделала "подарок" Путину и "открыла путь" для транзита газа

Суд / УНИАН

Украина и Российская Федерация смогли договориться относительно антимонопольного спора. Заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина сообщил, что стороны подписали мировое соглашение.

По словам чиновника, он не может раскрыть подробности достигнутых договоренностей.

"Украина и Газпром подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная", - сообщил Лещина в Facebook.

При этом он указал, что Москва отказалась от своих требований. В свою очередь, Киев не будет заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить компенсации инвеститору.

"Подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между Нафтогазом и Газпромом, которых стремилась Украины", - подытожил Лещина.

Как ранее сообщал Главред, российский Газпром направил украинскому Нафтогазу официальное предложение по транзиту газа через Украину, но Киев должен отказаться от штрафа, который назначил Антимонопольный комитет.