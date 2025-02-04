Украинцы в Британии могут потерять работу и жилье из-за проблем с визами – СМИ

Кратко:
- Некоторые украинцы уже получили отказы в продлении договоров аренды
- Глава Ассоциации украинцев Великобритании считает, что процесс продления виз нужно было начать раньше
Украинцы, нашедшие временное убежище в Великобритании, рискуют оказаться в сложной ситуации из-за задержек в продлении виз. Об этом пишет The Guardian.
Отмечается, что процедура, проводимая Министерством внутренних дел, может оставить некоторых заявителей без возможности доказать свое право на проживание и работу на период до восьми недель. Это создает угрозу потери жилья и работы, поскольку арендодатели и работодатели опасаются штрафов за сотрудничество с людьми без разрешения на пребывание в стране.
Некоторые украинцы уже получили отказы в продлении договоров аренды, а некоторым сообщили, что они не смогут работать, пока идет процесс обновления визы. Активисты призывают британские власти упростить процедуру и автоматизировать продление виз во избежание кризиса, который может возникнуть из-за большого наплыва заявок. Ожидается, что с 4 февраля по июнь Министерство внутренних дел получит десятки тысяч запросов от украинцев, прибывших в Великобританию в 2022 году.
"Эта сложная система доставляет многим людям большие хлопоты", - говорит Симона Шехтман, координатор группы "Бирмингем для Украины".
По ее словам, среди пострадавших - преимущественно женщины с приехавшими детьми, спасаясь от войны, пока их мужчины остались в Украине. Она также отметила, что в ЕС продление виз происходит автоматически, что значительно уменьшает нагрузку на беженцев.
Еще одним вызовом для украинцев является то, что время, проведенное в Великобритании, не учитывается для получения гражданства, что отличает их от большинства других групп беженцев.
"Четыре с половиной года – это не временный период. Люди пустили корни, получают образование, а приехавшие в двухлетнем возрасте дети теперь больше связаны с Великобританией, чем со страной, откуда уехали", – добавляет Шехтман.
Профессор Бирмингемского университета Сара Джонс объясняет, что большинство украинцев визы, вероятно, продлят, и они получат так называемое разрешение 3C, которое позволяет оставаться в Великобритании, пока их заявки рассматриваются. Однако проблемой является то, что многие не смогут доказать свой статус в этот период, что создает правовую неопределенность.
"Процесс подачи документов очень сложен даже для тех, кто хорошо знает английский, а жесткие сроки усложняют ситуацию. Любая заявка, поданная за пределами 28-дневного периода, будет автоматически отклонена", – отмечает Джонс.
Глава Ассоциации украинцев Великобритании Петр Ревко также подчеркивает, что ситуация совпадает с третьей годовщиной войны, что делает это время особенно трудным для украинцев. Он считает, что процесс продления виз следовало начать гораздо раньше, поскольку из-за неопределенности распространяются слухи и паника, а мошенники уже начали предлагать "ускоренное оформление" за большие деньги.
Украинские беженцы за границей - последние новости
Напомним, Главред писал, что украинские беженцы, которые нашли работу в странах Центральной и Восточной Европы, стали важным фактором достигнутого экономического роста. Их возвращение домой после установления мира в Украине нанесет ущерб экономикам этих стран.
Накануне сообщалось, что в Польше рассмотрят идею лишить денежной помощи тех украинских беженцев, которые не работают и не платят налоги. Инициатива исходит от мэра Варшавы Рафала Тшасковского.
Ранее стало известно, что в Чехии могут появиться специальные центры возвращения для украинских беженцев. Они будут способствовать возвращению украинцев на родину и выполнять роль культурных и общественных хабов.
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