Украинцы в Британии могут потерять работу и жилье из-за проблем с визами – СМИ

Активисты призывают британские власти упростить процедуру и автоматизировать продление виз во избежание кризиса.

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Украинцы в Британии могут потерять работу и жилье / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

Некоторые украинцы уже получили отказы в продлении договоров аренды

Глава Ассоциации украинцев Великобритании считает, что процесс продления виз нужно было начать раньше

Украинцы, нашедшие временное убежище в Великобритании, рискуют оказаться в сложной ситуации из-за задержек в продлении виз. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что процедура, проводимая Министерством внутренних дел, может оставить некоторых заявителей без возможности доказать свое право на проживание и работу на период до восьми недель. Это создает угрозу потери жилья и работы, поскольку арендодатели и работодатели опасаются штрафов за сотрудничество с людьми без разрешения на пребывание в стране.

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Некоторые украинцы уже получили отказы в продлении договоров аренды, а некоторым сообщили, что они не смогут работать, пока идет процесс обновления визы. Активисты призывают британские власти упростить процедуру и автоматизировать продление виз во избежание кризиса, который может возникнуть из-за большого наплыва заявок. Ожидается, что с 4 февраля по июнь Министерство внутренних дел получит десятки тысяч запросов от украинцев, прибывших в Великобританию в 2022 году.

"Эта сложная система доставляет многим людям большие хлопоты", - говорит Симона Шехтман, координатор группы "Бирмингем для Украины".

По ее словам, среди пострадавших - преимущественно женщины с приехавшими детьми, спасаясь от войны, пока их мужчины остались в Украине. Она также отметила, что в ЕС продление виз происходит автоматически, что значительно уменьшает нагрузку на беженцев.

Еще одним вызовом для украинцев является то, что время, проведенное в Великобритании, не учитывается для получения гражданства, что отличает их от большинства других групп беженцев.

"Четыре с половиной года – это не временный период. Люди пустили корни, получают образование, а приехавшие в двухлетнем возрасте дети теперь больше связаны с Великобританией, чем со страной, откуда уехали", – добавляет Шехтман.

Профессор Бирмингемского университета Сара Джонс объясняет, что большинство украинцев визы, вероятно, продлят, и они получат так называемое разрешение 3C, которое позволяет оставаться в Великобритании, пока их заявки рассматриваются. Однако проблемой является то, что многие не смогут доказать свой статус в этот период, что создает правовую неопределенность.

"Процесс подачи документов очень сложен даже для тех, кто хорошо знает английский, а жесткие сроки усложняют ситуацию. Любая заявка, поданная за пределами 28-дневного периода, будет автоматически отклонена", – отмечает Джонс.

Глава Ассоциации украинцев Великобритании Петр Ревко также подчеркивает, что ситуация совпадает с третьей годовщиной войны, что делает это время особенно трудным для украинцев. Он считает, что процесс продления виз следовало начать гораздо раньше, поскольку из-за неопределенности распространяются слухи и паника, а мошенники уже начали предлагать "ускоренное оформление" за большие деньги.

Украинские беженцы в Европе инфографика / Инфографика Главред

Украинские беженцы за границей - последние новости

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