В ночь перед Пасхой оккупанты совершили массированную атаку на Запорожскую область: что известно

В ночь на воскресенье, 16 апреля, в Запорожской области была объявлена воздушная тревога, прозвучала серия громких взрывов.
Как сообщил глава военной администрации Запорожской области Юрий Малашко, российские оккупанты нанесли массированный удар по Запорожской области.
"Ничего святого, даже в ночь Воскресения Христова. Враг совершил массированную атаку", - написал он в Telegram.
В Камышевахе пострадала местная церковь, в которой не проводили службу. Разрушения получили здания, расположенные рядом.
В Запорожье враг попал в зеленую зону. Последствия повреждений от взрывной волны сейчас устанавливаются.
Председатель ОВА добавил, что специалисты безотлагательно начали свою работу.
По информации секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, оккупанты ночью обстреляли Запорожье. К счастью, пострадавших нет.
Как сообщал Главред, в ночь на 9 апреля российские оккупанты обстреляли Запорожье. В результате вражеской атаки погибли два человека, в том числе и 11-летний ребенок.
В ночь на 31 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и Запорожью. Враг выпустил шесть ракет С-300 по Харькову со стороны российского Белгорода. Ракеты по Запорожью оккупанты запускали из Токмака.
Другие новости: