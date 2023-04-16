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В ночь перед Пасхой оккупанты совершили массированную атаку на Запорожскую область: что известно

Анна Ярославская
16 апреля 2023, 07:24 обновлено 16 апреля, 07:32
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В Камышевахе пострадала местная церковь. В Запорожье враг попал в зеленую зону. Последствия повреждений от взрывной волны сейчас устанавливаются.
Бомбоубежище, Пасха
Ночью в Запорожье прозвучала серия громких взрывов / Фото: УНИАН

В ночь на воскресенье, 16 апреля, в Запорожской области была объявлена воздушная тревога, прозвучала серия громких взрывов.

Как сообщил глава военной администрации Запорожской области Юрий Малашко, российские оккупанты нанесли массированный удар по Запорожской области.

"Ничего святого, даже в ночь Воскресения Христова. Враг совершил массированную атаку", - написал он в Telegram.

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В Камышевахе пострадала местная церковь, в которой не проводили службу. Разрушения получили здания, расположенные рядом.

В Запорожье враг попал в зеленую зону. Последствия повреждений от взрывной волны сейчас устанавливаются.

Председатель ОВА добавил, что специалисты безотлагательно начали свою работу.

По информации секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, оккупанты ночью обстреляли Запорожье. К счастью, пострадавших нет.

Как сообщал Главред, в ночь на 9 апреля российские оккупанты обстреляли Запорожье. В результате вражеской атаки погибли два человека, в том числе и 11-летний ребенок.

В ночь на 31 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и Запорожью. Враг выпустил шесть ракет С-300 по Харькову со стороны российского Белгорода. Ракеты по Запорожью оккупанты запускали из Токмака.

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