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Угроза ракетных ударов по Украине 9 мая: в разведке сделали важное предупреждение

Мария Тупик
26 апреля 2023, 17:38 обновлено 26 апреля, 17:48
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ГУР отслеживает ситуацию, к тому же, над этим работает и украинская разведка, и международные партнеры.
Российская ракета, Андрей Юсов
Андрей Юсов / УНИАН, Минобороны РФ

Российская армия накапливает ракетный потенциал, однако это не означает, что оккупанты атакуют Украину 9 мая.

Как сказал представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, ракетная угроза существует как в отдельные даты, так и без них.

"Мы можем констатировать, что враг накапливает ракетный потенциал... Но здесь привязываться сугубо к 9 мая не нужно. Мы уже не раз проходили, что это может быть как в отдельную дату, так и без них", - сказал Юсов.

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Он отметил, что ГУР отслеживает ситуацию. К тому же, над этим работает и украинская разведка, и международные партнеры.

"Готовимся к ответным реакциям", - добавил Юсов.

Контрнаступление армии Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о том, что решение о начале контрнаступления ВСУ будет принято Генеральным штабом в последний момент.

По словам чиновника, у командования есть несколько сценариев проведения военной операции.

Согласно данным Bloomberg, армия Украины может перейти в контрнаступление уже в мае.

ВСУ способны атаковать сразу на нескольких направлениях. Собеседник американского агентства предположил, что украинские войска могут продвинуться на 30 километров на мелитопольском направлении, чтобы взять под огневой контроль так называемый "сухопутный коридор" оккупантов в захваченный Крым.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что контрнаступление Вооруженных сил Украины будет успешным. Он акцентировал внимание на том, что армия в боях за Киев, Харьков и Херсон уже показала свою способность действовать эффективно при освобождении территорий.

Смотрите видео о том, как украинская армия готовится к контрнаступлению.

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