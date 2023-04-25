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"Время успеть в буфет за крылышками": у Зеленского ответили на слухах о контрнаступлении ВСУ

Мария Тупик
25 апреля 2023, 21:12 обновлено 25 апреля, 21:12
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Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировали слухи об украинском контрнаступлении.
Михаил Подоляк, украинские военные, ВСУ
Михаил Подоляк / Офис президента Украины, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слухи о сроках украинского контрнаступления.

В своем Twitter Михаил Подоляк намекнул, что к украинскому контрнаступлению сегодня приковано слишком много внимания.

"Когда уже контрнаступление? На каком направлении? Сколько будет людей и техники? Какой план боя? Журналисты закидывают однотипными вопросами всех, кого можно назвать "официальным лицом". Болельщики садятся на трибуны и желают знать, есть ли еще время успеть в буфет за куриными крылышками..." — резко ответил Подоляк.

видео дня

Контрнаступление армии Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о том, что решение о начале контрнаступления ВСУ будет принято Генеральным штабом в последний момент.

По словам чиновника, у командования есть несколько сценариев проведения военной операции.

Согласно данным Bloomberg, армия Украины может перейти в контрнаступление уже в мае.

ВСУ способны атаковать сразу на нескольких направлениях. Собеседник американского агентства предположил, что украинские войска могут продвинуться на 30 километров на мелитопольском направлении, чтобы взять под огневой контроль так называемый "сухопутный коридор" оккупантов в захваченный Крым.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что контрнаступление Вооруженных сил Украины будет успешным. Он акцентировал внимание на том, что армия в боях за Киев, Харьков и Херсон уже показала свою способность действовать эффективно при освобождении территорий.

Смотрите видео ТСН, когда можно ждать контрнаступления ВСУ.

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