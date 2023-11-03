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17 тысяч оккупантов сбежали: Украина без боя провела уникальную операцию - СМИ

Юрий Берендий
3 ноября 2023, 11:01
Украина без единого выстрела сумела вывести из боевых действий примерно 17 тысяч российских военных благодаря успешным информационным операциям.
Солдаты
Украина без боя провела уникальную операцию - СМИ / Коллаж Главред, фото: ГУР МО

Генерал-лейтенант Джонатан Брага, командующий командованием Сил специальных операций Вооруженных сил США, указал на то, что успешное использование Украиной низкого боевого духа среди российских военных для проведения результативных медиа-кампаний привело к дезертирству 17 тысяч россиян с поля боя. Об этом пишет издание Business Insider.

"Медиа-кампании сыграли огромную роль в Украине в тактическом и оперативном смысле", - сказал Брага на ежегодной конференции Ассоциации сухопутных войск США в октябре.

"Мы поддерживали наших украинских партнеров. У вас есть 17 тыс. россиян, которые покинули Украину. Это 17 тыс. солдат, которых вам не пришлось взрывать на поле боя или уничтожать. Это ослабило оборонительные механизмы (оккупантов. - ред.)", - заявил Брага.

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По его словам, используя возможности социальных сетей, военные или разведывательные службы могут собирать подробную информацию о противнике, его технике и личном составе и использовать эту информацию для нанесения ударов по отдельным войскам и подрыва их морального духа.

"На тактическом уровне подрыв воли и морального духа отдельных солдат, подрыв общей состоятельности подразделения - это неотъемлемая и традиционная военная деятельность, направленная на то, чтобы посеять сомнения в сознании противника", - сказал Брага.

Кремль реагирует на возможные последствия, описанные Брагой, путем применения жестких мер, включая расстрел солдат, отступающих или не выполняющих приказы, сродни практике советских войск во время Второй мировой войны. Такие примеры низкого боевого духа россиян, которые могут использоваться украинскими силами, чрезвычайно многочисленны.

Низкое моральное состояние российских оккупантов

Напомним, как ранее сообщал Главред, в сводке американского Института изучения войны говорится, что удары ВСУ по глубокому тылу российских войск вызывают недовольство и озабоченность в информационном пространстве РФ.

В то же время, городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал, что российские оккупанты на Запорожском направлении расстреливают украинских пленных, а также уничтожают своих бойцов, которые не имеют мотивации воевать.

Также, в армии оккупантов РФ подразделения "Шторм Z" выполняют роль штрафных батальонов сталинских времен. Их бросают на самые сложные участки фронта и используют как пушечное мясо.

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