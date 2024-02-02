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Дождь, снег и очень сильный ветер: на Украину налетает мощный шторм

Ангелина Подвысоцкая
2 февраля 2024, 19:42
Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.
погода
Прогноз погоды в Украине на 3 февраля / фото: pixabay

Погода в Украине 3 февраля будет местами снежной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о том, что в Ивано-Франковской и Закарпатской областях могут сойти снежные лавины. Там объявили 2 уровень опасности.

Синоптики предупреждают о том, что на территории западных областей будут сильные порывы ветра - 15-120 м/с. Синоптики объявили І уровень опасности.

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погода 3 февраля
Прогноз погоды в Украине на 3 февраля / фото: ventusky

Погода 3 февраля

В Украине 3 февраля будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с, могут быть сильные порывы ветра.

"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла, на Левобережье 0-5° тепла. В Карпатах снег и дождь, местами гололед, на дорогах гололедица; температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +7

По данным meteoprog, 3 февраля будет потепление. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской области. Там температура воздуха опустится до -3...+1 градуса. Теплее всего будет во Львовской и Волынской областях. Там температура воздуха повысится до 0...+7 градусов.

погода 3 февраля
Прогноз погоды в Украине 3 февраля / фото: meteoprog

Погода 3 февраля в Киеве

В Киеве 3 февраля будет облачно. Синоптики прогнозируют мокрый снег с переходом в дождь. В этот день ветер будет западный со скоростью 7-12 м/с, будут сильные порывы ветра. Непогода может привести к нарушению движения транспорта. Синоптики объявили І уровень опасности.

"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 4-6° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 3 февраля
Прогноз погоды в Украине на 3 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине

Как сообщал Главред, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какой будет погода в Украине в феврале 2024 года и когда придет весеннее потепление.

Климатолог Вера Балабух рассказала об опасности в 2024 году. Также она сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в феврале. Он убежден, что месяц будет неустойчивым, с капризной погодой и резкими колебаниями метеорологических величин.

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