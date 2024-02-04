"Трусить" будет минимум 3 дня: Украину накрыла очень сильная магнитная буря

Украину накрыла новая и очень сильная магнитная буря. Она будет "трусить" страну минимум три дня. Об этом сообщает meteoagent.
В Украине только на днях закончилась предыдущая магнитная буря. После однодневного затишья в страну ворвался новый геомагнитный шторм. Мощность бури резко подскочила до почти 5-бального уровня.
Ожидается, что 5 февраля сила геомагнитного шторма повысится до почти 6-ти баллов. Это делает бурю очень сильной. Уже 6 февраля ее мощность уменьшится до 3-х баллов и после этого буря пойдет на спад.
По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 8 вспышек класса С. Специалисты считают, что 5 февраля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 60%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%.
Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 41 солнечное пятно.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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