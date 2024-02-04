"Трусить" будет минимум 3 дня: Украину накрыла очень сильная магнитная буря

Мощность нового геомагнитного шторма повысится до почти 6-бального уровня.

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Украину накрыла новая и очень сильная магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

Украину накрыла новая и очень сильная магнитная буря. Она будет "трусить" страну минимум три дня. Об этом сообщает meteoagent.

В Украине только на днях закончилась предыдущая магнитная буря. После однодневного затишья в страну ворвался новый геомагнитный шторм. Мощность бури резко подскочила до почти 5-бального уровня.

Ожидается, что 5 февраля сила геомагнитного шторма повысится до почти 6-ти баллов. Это делает бурю очень сильной. Уже 6 февраля ее мощность уменьшится до 3-х баллов и после этого буря пойдет на спад.

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Украину накрыла новая и очень сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 8 вспышек класса С. Специалисты считают, что 5 февраля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 60%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 41 солнечное пятно.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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