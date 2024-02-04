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"Трусить" будет минимум 3 дня: Украину накрыла очень сильная магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
4 февраля 2024, 22:36
Мощность нового геомагнитного шторма повысится до почти 6-бального уровня.
магнитная буря, солнце, погода
Украину накрыла новая и очень сильная магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

Украину накрыла новая и очень сильная магнитная буря. Она будет "трусить" страну минимум три дня. Об этом сообщает meteoagent.

В Украине только на днях закончилась предыдущая магнитная буря. После однодневного затишья в страну ворвался новый геомагнитный шторм. Мощность бури резко подскочила до почти 5-бального уровня.

Ожидается, что 5 февраля сила геомагнитного шторма повысится до почти 6-ти баллов. Это делает бурю очень сильной. Уже 6 февраля ее мощность уменьшится до 3-х баллов и после этого буря пойдет на спад.

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магнитная буря
Украину накрыла новая и очень сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 8 вспышек класса С. Специалисты считают, что 5 февраля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 60%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 41 солнечное пятно.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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