РФ перешла в масштабное наступление: эксперт рассказал, какие города под угрозой

Военный эксперт отмечает, что заявлениями о мирных переговорах россияне хотят выиграть время для себя для накопления экономических и военных ресурсов.

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Эксперт рассказал, сколько еще продлится наступление россиян / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 4 отдельная танковая бригада

Страна-агрессор Россия активизировала наступательные операции сразу на нескольких направлениях. Враг в ближайшие недели будет пытаться достичь максимального для себя успеха на фронте. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"Постепенно линия фронта все-таки стабилизируется - мы видим, как постепенно увеличивается норма расхода боеприпасов, которые к нам, очевидно, понемногу начали подвозить. Это не означает, что мы уже остановили российское наступление и сбили их планы", - указывает эксперт.

По его словам, российские силы продолжат наступление - их потенциал, по данным Главного управления разведки, будет сохраняться до марта, и они попытаются достичь максимальных успехов на фронте в течение ближайших недель.

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"РФ будет наступать по "традиционным" направлениям на востоке Украины - возле Купянска, от захвата которого они не отказались, на Лиманском направлении, где продолжаются жестокие бои, в районе Бахмута на Часов Яр и в районе Авдеевки, где россияне пытаются развить наступление и хотят максимально расширить подконтрольную зону за городом. Также это Новопавловское направление в районе Марьинки, где россияне с севера хотят создать угрозу для Угледара. Если говорить о юге, то там россияне хотят срезать Роботинский выступ и сбросить нас с плацдарма на левом берегу Днепра возле Крынок", - отметил Сергей Кузан.

Военный эксперт подчеркивает, что в целом стратегия российских войск не изменилась - они по-прежнему намерены продвинуться к административным границам Донецкой и Луганской областей.

"Напомню, что они полностью еще не захватили ни Донецкую, ни Луганскую области, потому что есть несколько сел Луганской области, которые находятся под контролем Украины. Их стратегическая задача, которую они в этой кампании не выполнят - это свержение украинского государства", - добавляет эксперт.

Аналитик отмечает, что эта цель остается актуальной для россиян, но им очень важно перемирие, чтобы восстановить и накопить ресурсы.

"Этим россияне хотят выиграть время для себя - они имеют самый большой бюджет финансирования их "оборонки" в 40 процентов всех доходов россиян. Они очень рассчитывают на 2024 и 2025 год, ведь в 2026 году их экономика не будет выдерживать, потому что их "Фонд национального благосостояния" и золотовалютные резервы не безграничны и исчерпываются. Поэтому они будут пытаться в течение этого года отхватить максимальный кусок", - резюмировал военный эксперт, глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Кто такой Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род.16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия.

Ситуация на фронте

В 3-й штурмовой бригаде отметили, что после вывода войск из Авдеевки и освобождения Красногоровки ВСУ продолжают наносить российским войскам значительные потери, однако вражеские штурмы не прекращаются.

Российские оккупанты объявили о захвате поселка Невельское в Донецкой области, однако спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", офицер Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховой, опроверг заявления россиян.

По данным немецкого издания Spiegel, российская оккупационная армия планирует использовать в Украине тактику "тысячи порезов", предусматривающую проведение многих небольших операций вместо крупных наступлений.

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