Захарова отличилась новым нелепым заявлением: боится войск НАТО в Украине

Россия пытается выставить страны НАТО "оккупантами", в том числе Францию.

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Захарова пыталась ответить Макрону / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео МИД РФ, пресс-служба НАТО

Пресс-атташе МИД России Мария Захарова, неоднократно попадавшая в международные скандалы, отличилась новым нелепым заявлением. Теперь представительница министерства страны-агрессора утверждает, что НАТО желает "оккупировать" Украину.

В своем выступлении в среду, 13 марта, Захарова прокомментировала предложение Макрона ввести в Украину войска стран Запада в случае повторного наступления России на Киев либо попытку захвата Одессы.

В воображении самой Захаровой страны НАТО якобы начали "делить" Украину. Спикерша МИД РФ сразу же начала себе противоречить, заявив, что якобы поэтому Альянс не хочет принимать Украину в свой состав.

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"Они готовы оккупировать Украину, они готовы её поделить", - проистерила Захарова, отметив, что украинцев и граждан Европы начали к этому "готовить".

Кто такая Мария Захарова Мария Захарова – директор Департамента информации и печати МИД РФ. Как центральная фигура правительственной пропаганды она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.

Войска НАТО в Украине

Еще в феврале французский лидер Эммануель Макрон сделал заявление по поводу размещения в Украине войск НАТО. В разговоре с союзниками он подчеркнул, что Запад "сделает все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну".

Затем Макрон уточнил, что Франция готова ввести в Украину войска, если Россия еще раз пойдет на Киев или Одессу. Французских парламентариев также обеспокоили слова президента о том, что у помощи Украине "больше не существует никаких красных линий".

Идею Макрона уже поддержала Польша . В частности, глава МИД страны Радослав Сикорский отметил, что подобный случай в истории уже имел место во время Корейской войны в 1950-1953 годах. Тогда коалиция государств отправилась на помощь стране по решению Совета безопасности ООН.

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