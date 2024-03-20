Взрывы в Белгороде и Курске: журналист предвидит появление в РФ своих "ЛДНР"

Сотник считает вполне вероятным сценарий распада России.

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Русские добровольцы продвигаются вглубь России / скрин, Telegram Сибирский Батальон

Со временем в России появятся десятки "народных республик", включая Белгородскую и Курскую, считаетжурналист, писатель и публицист Александр Сотник. Вместе с тем, время чата на Главреде, он высказал опасения по поводу деятельности РДК и других подразделений русских добровольцев - по мнению Сотника, их могут использовать кремлевские силы, пытаясь дискредитировать Украину.

"Я не уверен, что нужно, чтобы Белгородщина и Курщина превращались в "ДНР" и "ЛНР". Они и так будут "ДЛНР" со временем. Когда посыплется вся федеральная структура, будут десятки "народных республик" и "народных деревень", - высказался Сотник.

Сотник считает, что Западу до сих пор трудно принять развитие возможного сценария хотя бы по той причине, что в контроль опасных зон - типа АЭС, химзаводов и др. - необходимо вложить много денег.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

"Но ещё бо́льшая проблема, если всё оттуда полетит. Даже если один "Маяк" взорвётся, захорошеет всей Европе, и не только – всему северному полушарию. Где дождик пройдёт, там и будет заповедник. Кому это надо? Это будет дороже, гораздо дороже по последствиям. А главное – на несколько веков", - объяснил публицист.

Тем не менее Сотник уверен, что Белгородская и Курская области должны быть той самой "буферной зоной".

Смотрите видеоверсию чата с Александром Сотником:

Бои в Белгородской области

Уже почти неделю продолжаются активные боевые действия на украинской-российской границе, в ходе которых российским добровольческим движениям ("РДК", "Сибирский батальон" и легион "Свобода России"), согласно их же заявлениям, удалось продвинуться на несколько десятков км вглубь России. Кроме того, и это признают уже россияне, повстанцам удалось взять военнопленных.

17 марта российские добровольцы вошли в еще одно село в стране-агрессоре России. Они зашли в село Горьковское и захватили здание администрации.

Украина неоднократно подчеркивала, что не имеет отношения к повстанческим формированиям. Это же во всех своих заявлениях отмечали сами бойцы.

Кроме того, как писал Главред 17 марта, ночью Служба безопасности Украины совместно с Силами спецопераций и Силами беспилотных систем ВСУ атаковала дронами Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.

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