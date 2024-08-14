"Завтра должна была быть с семьей": на фронте погибла госпитальерша Александра „Майк" Мулькевич

Госпитальерка Александра Мулькевич с позывным "Майк" погибла в результате прямогто удара FPV-дрона в автомобиль в Харьковской области.

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Сегодня должен был быть последний день ротации для 35-летней Александры / Коллаж Главред, фото: Медицинский Добровольческий Батальон "Госпитальеры"

Сегодня, 14 августа, в ходе боевого задания на Харьковском направлении погибла госпитальерка Александра Мулькевич с позывным "Майк". Об этом в своем Facebook сообщила командир "Госпитальеров" и народный депутат Украины Яна Зинкевич.

По ее словам, Александра Мулькевич погибла от удара российского FPV-дрона, который попал в эвакуационную машину медиков, которая направлялась выполнять задачи на Харьковщине, еще одна госпитальерка получила ранения.

"Еще один парамедик с ранением средней степени уже в госпитале, ей оказывают оперативную помощь. Обсуждаем вопрос транспортировки раненой в киевское медицинское учреждение", - написала она. видео дня

Нардеп отметила, что информация о прощании и похоронах будет объявлена позже.

Девушке было 35 лет (27.03.1989-14.08.2024).

"Экипаж из трех девушек должен был отработать сегодня крайний день своей ротации и завтра уже быть дома со своими семьями", - отметила она.

Зинкевич подчеркнула, что эти три отважные украинки, которые выбрали миссией спасение человеческих жизней - самое мирное и одновременно опасное дело, были вынуждены оставить свои мирные профессии и присоединиться к поддержке Сил обороны.

"Я выражаю глубокие соболезнования семье павшей Героини - мужу и матери, ее друзьям, побратимам, сестрам, экипажу. Это очень тяжелая потеря для нашего батальона и для всего государства", - резюмировала она.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 12 августа, во время выполнения боевого задания погиб 27-летний капитан Александр Мигуля с Черниговщины, который был командиром авиационного звена.

На фронте погиб известный украинский командир и основатель добровольческого батальона ОУН Николай Коханивский, позывной "Буревій". Об этом сообщил 10 июня командир экипажа Медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры" Олег Магдич.

На передовой в боях с российскими оккупантами погиб герой известного видео "Ду ю спік паски?" Денис Зеленый, который до войны работал менеджером в сети кондитерских. О его гибели сообщили коллеги 8 мая.

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