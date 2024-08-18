'Ситуация критическая': украинцев призывают эвакуироваться из трех городов

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что украинцев, проживающих вблизи Покровска, просят эвакуироваться из-за наступления российских оккупантов.
"На Покровском направлении ситуация остается тяжелой. Поэтому обращаюсь к жителям населенных пунктов в непосредственной близости к линии фронта. Прежде всего это: Покровск, Мирноград, Селидово. Если вы не вовлечены в оборону населенных пунктов, то должны выехать в более безопасные регионы", - написала она в своем Telegram.
Верещук объяснила, что пребывание гражданских жителей в прифронтовых районах мешает работать Силам обороны, а также подчеркнула, что "жизнь и здоровье ваше и ваших детей ценнее всего".
Верещук также дала контакты, по которым можно обратиться для эвакуации:
- Общая горячая линия по Донецкой области: 0-800-500-121
- Покровская громада: 0-800-300-101
- Селидовская громада: 080-033-64-54
- Мирноградская громада: 050-648-15-19
- Минреинтеграции: 15-48.
Кто такая Ирина Верещук
Ирина Андреевна Верещук, до брака - Луцик (30 ноября 1979, Рава-Русская, Львовская область) - украинский политический и государственный деятель, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с 4 ноября 2021 года. Народный депутат Украины IX созыва от партии Слуга народа (29 августа 2019 - 4 ноября 2021).
Председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Представляла Правительство в ВРУ с 4 сентября по 15 ноября 2019-го, была городским головой Равы-Русской (2010-2015). Кандидат на должность городского головы Киева от партии "Слуга народа" на местных выборах 2020 года.
Напомним, что в Сумской области объявили масштабную эвакуацию. Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщил, что в 23 населенных пунктах Сумского района будет проведена обязательная эвакуация населения.
Объявлена эвакуация 50 населенных пунктов и части Херсона. Российский террор усиливается, захватчики применяют все имеющееся оружие и активизировали использование дронов. Поэтому власть на Херсонщине приняла важное решение.
Больше военных новостей:
- Россия вывела часть войск из Украины: в ВСУ рассказали о последствиях для фронта
- "Важно убрать барьеры": Зеленский "наехал" на партнеров и раскрыл детали операции ВСУ
- Военные задачи ВСУ в Курске: Свитан раскрыл впечатляющий сценарий событий
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред