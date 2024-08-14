Не понимает Зеленского и имеет конфликт с ним: западные СМИ о Камале Харрис

Западные СМИ заявляют, что кандидат в президенты США Камала Харрис не понимает войны в Украине и имеет о ней очень упрощенное представление.

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Камала Харрис и Зеленский / коллаж: Главред, фото: Википедия

Действующий вице-президент США Камала Харрис, которая является также и кандидатом на пост будущего президента Штатов, имеет личный конфликт с Владимиром Зеленским, также у нее довольно упрощенное представление о войне в Украине. Об этом пишут аналитики издания The Telegraph.

Журналисты издания отмечают, что накануне полномасштабного вторжения России в Украину Зеленский и Харрис во время Мюнхенской конференции поспорили о сдерживании российской агрессии.

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Также аналитики отметили, что вероятно во время конференции по безопасности в Мюнхене Зеленский просил США ввести санкции против России, которые бы остановили агрессора и не дали бы ему возможности напасть на Украину. Зато Харрис заявила, что Америка не может вводить санкции против преступления, которого еще нет и которое еще не наступило.

"Зеленский четко спросил Камалу Харрис: "Вы хотите, чтобы я это признал, но что это вам даст? Если я признаю это здесь, в этом разговоре, вы введете санкции?" И ответа не получил", - писало издание Time об этом споре.

Харрис никогда не была в Украине, но она, как вице-президент США отвечала за гуманитарную помощь Украине и выделение для нее 1,5 миллиарда долларов помощи.

"Удивительно, но учитывая все внимание к физическим проблемам Байдена, он был гораздо более энергичным и уверенным в вопросах Украины, чем Харрис. Она упустила несколько возможностей, чтобы наладить приличные отношения с Зеленским, и ее неуверенное решение кризиса не предвещает ничего хорошего, если она выиграет президентство", - заявил бывший помощник Байдена на условиях анонимности.

Аналитики заявляют, что Харрис в своих речах не часто упоминала Украину, а когда таки упоминала, то убеждала всех в своей некомпетентности в вопросе войны РФ против Украины.

Кроме того, журналисты считают, что в случае победы Харрис на президентских выборах, она будет продолжать политику администрации Байдена, но больше сосредоточивать свою деятельность на внутренней политике США, а не на международной поддержке союзников.

Кто такая Камала Харрис? Камала Харрис - американский политик и чиновник. Юрист. Член Демократической партии США. Харрис - 49-й вице-президент США. Занимает должность с 20 января 2021 года. Первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента в истории Соединенных Штатов Америки. 19 ноября 2021 года Харрис, пока Байден был под наркозом, в рамках закона получила полномочия президента США на временной основе. Харрис стала первой и единственной женщиной в американской истории, которая прошла эту политическую процедуру, пишет Википедия.

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Напомним, претенденты на пост главы Белого дома в США Камала Гаррси и Дональд Трамп договорились о дебатах, официально они должны состояться 10 сентября.

Однако, ранее стало известно, что директор по коммуникациям кампании Камалы Харрис Майкл Тайлер заявил, что она не согласна на публичные дебаты на канале Fox News.

После такого отказа, Трамп набросился с критикой и оскорблениями на Харрис. Он заявил, что у демократки якобы "низкий IQ" и что ей не хватает "умственных способностей" для дебатов с ним, а также назвал ее "тупой".

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