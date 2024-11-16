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Трамп хочет конца войны, но не прекратит поставки оружия Украине - Politico

Сергей Кущ
16 ноября 2024, 00:34обновлено 16 ноября, 01:06
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Трамп не намерен просто так сдаваться, утверждает издание.
Трамп хочет конца войны, но не прекратит поставки оружия Украине - Politico
Трамп хочет конца войны, но не прекратит поставки оружия Украине / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/DonaldTrump

Дональд Трамп желает скорейшего завершения полномасштабной войны страны-агрессора РФ против Украины, но не намерен лишать Украину военной помощи.

Источник Politico утверждает - в Киеве считают, что Трамп вполне может оказаться лучшим вариантом, чем его оппонент на выборах от демократов Камала Харрис, пишет Главред.

Если бы она придерживалась подхода нынешнего президента США Джо Байдена, то это означало бы "медленную смерть Украины", добавил собеседник СМИ. В то же время Трамп не намерен просто так сдаваться.

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Трамп не собирается лишать Украину оружия и поставок, потому что знает, что крах Украины будет означать, что нелегитимный российский президент Владимир Путин будет "командовать за столом переговоров", отметил источник Politico.

Трамп инфографика
Трамп инфографика / Инфографика: Главред

Трамп имеет в этом определенный личный интерес, указал он. В частности, Трамп гордится тем, что является мастером заключения сделок, и не хочет, чтобы его видели "заключающим ужасное соглашение". И в ходе своих телефонных звонков Зеленскому, и их встречи в Нью-Йорке американский политик "вселил некоторую уверенность" в президента Украины, что он просто не бросит страну, резюмировал собеседник Politico.

Заявления Трампа относительно войны в Украине - последние новости

Как ранее писал Главред, Дональд Трамп выдал циничное заявление о войне в Украине и президенте Владимире Зеленском. Кандидат в президенты обвинил Зеленского в том, что он "позволил начаться войне".

Недавно, бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что якобы угрожал российскому диктатору Владимиру Путину нанести удар по Москве, если Россия "будет преследовать Украину".

Впоследствии, во время пресс-конференции по итогам БРИКС Путин сказал о том, что не может вспомнить такого разговора с Трампом, а угрожать агрессорке России, мол, бессмысленно.

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