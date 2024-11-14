"У Трампа медовый месяц с Путиным": Жданов прямо сказал, к чему будут принуждать Украину

О чем говорит Жданов:
- Трамп будет принуждать Украину отказаться от Крыма и Донбасса
- Большинство в США выступают за поддержку Украины
- Трамп может попытаться стать диктатором
Дональд Трамп, который победил на президентских выборах в США, будет принуждать Украину отказаться не только от Крыма, но и от Донбасса. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов.
"Да, действительно, это может быть лишь мнением самого Ланзы (совтника Дональда Трампа - ред.). Но это мнение сформировано на основании той информации, которую он слышал в окружении Трампа. Вряд ли он просто из головы взял это и ляпнул. Скорее всего, Ланза был уверен, что раз он такое слышал, раз такие разговоры велись, значит, так оно и будет. Поэтому он и озвучил такую мысль. Это простая человеческая психология", - сказал Жданов.
В то же время у Трампа пока не акцентируют на этом внимание, так как большинство избирателей и даже некоторые республиканцы выступают за поддержку Украины.
"Трамп пока что не понимает, как всё это (заставить Украину отказаться от территорий - ред.) сделать. Ведь, как очень точно сказал один наш политолог, "у Трампа начался медовый месяц с Путиным". Однако американская политика не может меняться резко, потому что США – как большой авианосец: его нельзя резко развернуть на 180 градусов. Но Трамп говорит, что сделает это. Ничего подобного! Дело в том, что в США избиратели, даже республиканцев, выступают за поддержку Украины", - объяснил Жданов.
Полковник считает, что есть два пути, по которому может пойти Трамп. Либо он будет считаться с мнением избирателей, либо будет пытаться установить диктатуру в США.
"Кстати, он не скрывает, что хочет сосредоточения власти в своих руках", - подытожил Жданов.
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Напомним, недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ближайшем будущем следует ожидать важных решений относительно прекращения огня в Украине, определения границы, на которой оно должно действовать, и гарантий безопасности для Украины. По его словам, план новоизбранного президента США Дональда Трампа в отношении Украины сейчас находится на этапе разработки.
Также 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский решительно высказался против любых уступок российскому лидеру Владимиру Путину, к которым призывают некоторые европейские лидеры. Он подчеркнул, что Украина нуждается в оружии, а не в переговорах. По его словам, мир можно достичь только через силу и единство Европы, а не через уступки агрессору.
Как сообщал Главред, по мнению военного эксперта Олега Жданова, Россия не откажется от своей цели политического поглощения Украины. Поэтому есть два варианта развития событий: либо Украина уступит, либо уничтожит российскую армию на ее территории.
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Кто такой Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
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