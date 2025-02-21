Трамп может снять санкции с РФ после встречи с Путиным - детали

Главное из заявления журналиста:
- Путин давит на Трампа и добивается снятия санкций
- Сейчас у России эйфория по поводу сближения с США
- Путин уверен, что потенциал России не исчерпан
Российский диктатор Владимир Путин давит на президента США Дональда Трампа с тем, чтобы он как можно скорее снял санкции с России. Об этом в интервью Главреду рассказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.
По его словам, госсекретарь США Марко Рубио уже сказал, что до личной встречи Трампа с Путиным санкции не будут сняты с России и продолжат действовать.
"После встречи Трампа с Путиным все это может измениться, и часть санкций, особенно болезненных для России, будет снята. Не все сразу, но часть - важная и жизненно необходимая. После этого (Путин - ред.) получит прилив сил. Чтобы восстановиться и вернуть прежний напор, России понадобится несколько месяцев. Путин уверен, что потенциал России не исчерпан. Ведь, по большому счету, они еще не объявляли всеобщей мобилизации, эта карта у него еще осталась", - сказал эксперт.
Он также добавил, что сейчас у России эйфория по поводу "Трамп - наш".
"Мол, Трамп наш, родной, у нас опять сближение с Америкой. Мы больше не враги, это Байден был сволочь, а Трамп хороший, американцы опомнились и поняли, с кем им надо дружить - не с европейцами, а с русскими", - подчеркнул Сотник.
По его мнению, переводя Америку на роль союзника и усиливаясь союзническими связями с США, Россия может возвыситься, причем очень быстро.
Смотрите интервью с Александром Сотником, в котором он рассказал, как РФ превращает США в союзника, и что дальше будет с войной в Украине:
Санкции против России - что известно
Напомним, как сообщал Главред, послы Европейского Союза в среду, 19 февраля, согласовали 16-й пакет санкций в ответ на полномасштабную агрессию России против Украины. Официально новый санкционный пакет будет одобрен министрами иностранных дел стран ЕС 24 февраля, - в третью годовщину полномасштабного вторжения в Украину.
В то же время, спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил, что президент США Дональд Трамп якобы готов удвоить санкции против страны-агрессора России, чтобы заставить ее прекратить войну против Украины.
15 января Министерство финансов США объявило о наложении санкций на новые российские схемы, используемые для обхода санкций в отношении военных товаров.
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Кто такой Александр Сотник
Александр Сотник (творческое имя - Саша Сотник) - писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 года подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.
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