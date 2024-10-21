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Зачем в СССР вешали ковры на стену: темная сторона советской "роскоши"

Анна Косик
21 октября 2024, 17:11
96
Некоторые люди, жившие в советские времена не до конца понимали, зачем нужны ковры на стене, ведь моду на них придумали чтобы прикрыть недостатки СССР.
Ковер, женщина в шоке
Почему начали вешать ковры на стены в советские времена / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншоты из видео

В советские времена власть со всех сторон пыталась прикрыть свои недостатки и подавать их под "соусом" достижений и роскоши. Не обошло это даже самого простого - деталей интерьера в домах людей. Например, не все знают, почему начали вешать ковры на стены во времена СССР.

Авторы YouTube-канала "Факты поражают" рассказали, в чем прикол ковра на стене был для советского человека и какой функционал он выполнял на самом деле. Коврами на стенах во времена СССР скрывали недостатки стен панельных домов, недостаток обоев и плохую шумоизоляцию.

В советские времена было негласное табу на критику власти и всего, что она делает. Даже если речь шла о некачественном строительстве, что делало уровень качества жизни людей ниже, чем в соседних государствах.

видео дня

Поэтому довольно быстро ковер сделали предметом роскоши. А поверить в это советские люди могли очень быстро, ведь ковер стал дефицитным товаром, который стоил от 150 до 200 рублей и в очередях за ним стояли годами, как за автомобилем. Поэтому вопрос зачем класть ковры на стены уже не стоял в негативном контексте.

"Советские люди верили - если в серванте стоят хрустальные бокалы, а на стене красуется ковер, то жизнь удалась", - говорится в видео.

Что такое "Поразительные факты"?

Впечатляющие факты - украинский YouTube-канал, который выкладывает видео о самых интересных фактах о мире вокруг нас: от невероятных научных открытий до захватывающих исторических событий. Авторы утверждают, что их видео помогают расширить свои знания и узнать о том, чего вы раньше не знали.

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