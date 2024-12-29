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Для чего на самом деле нужны ручки над дверью в салоне авто: ответ удивит

Марина Фурман
29 декабря 2024, 09:15
316
Ручка в салоне авто выполняет определенную функцию, но оказывается, что некоторые люди используют ее не по назначению.
ручка автомобиля
Зачем нужны ручки над дверью авто? / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Зачем нужны ручки над дверью в салоне авто
  • В каких ситуациях ручка может помочь водителю

В салоне автомобиля есть ручки, размещенные над головой рядом с дверью водителя. Но по правилам безопасности, за руль водитель должен держаться обеими руками. Главред узнавал, зачем же тогда она там нужна.

Многие считают, что эти ручки нужны для того, чтобы держаться за них во время движения, особенно при резких маневрированиях. Или же думают, что водители их используют только для одежды, или для размещения футляров для очков.

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Но на самом деле их главная функция несколько иная, передает портал Gazeta.pl.

Оказывается, эта ручка предназначена для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли легко сесть в автомобиль. Особенно это важно в автомобилях с высоким клиренсом, таких как внедорожники или пикапы. Дело в том, что высота требует дополнительных усилий, чтобы сесть в салон или выйти из него. Эта ручка позволяет легче и безопаснее справляться с этой задачей, распределяя нагрузку.

Также ручка в салоне авто помогает водителю в регулировке положения кресла. Например, в автомобилях с механической регулировкой сидений, водитель может одной рукой ухватиться за поручень, а другой подтянуть рычаг и отрегулировать положение кресла.

Кроме того, наличие этой ручки у водителя объясняется оптимизацией производственных процессов. Автопроизводителям значительно удобнее и дешевле встраивать такую ручку, чем создавать отдельные элементы интерьера для автомобилей, ориентированных на разные рынки.

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