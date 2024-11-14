Пилот объяснил причину, почему все иллюминаторы самолетов с 1950-х годов имеют закругленные края, и эта информация может напугать некоторых путешественников.

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Почему окна самолета круглые, а не квадратные - пилот назвал ужасную причину / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, pexels

Вы узнаете:

Почему окна в самолетах округлые, а не квадратные

Пилот назвал причину авиакатастроф в 1950-х годах

Многие путешественники замечали, что иллюминаторы пассажирских самолетов округлые, а не квадратные. Однако, не все знали причину такого решения. Пилот American Airlines, капитан Стив, объяснил причину, почему окна в самолетах начали делать округлыми, сообщает Mirror.

Главред узнал, почему иллюминаторы в самолете имеют округлую форму.

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В видео для своих 49 000 подписчиков на TikTok он рассказал, что такой дизайн появился в 1950-х после серии катастроф.

По его словам, некоторые авиалайнеры тогда имели квадратные иллюминаторы, но в Европе, когда самолеты начали подниматься выше и требовали большего давления, обнаружилась проблема.

"Мы потеряли несколько самолетов в воздухе - они буквально развалились на части", - добавил он, объяснив, что это произошло из-за того, что квадратные иллюминаторы создавали "маленькую трещину прямо по краю".

Решением стало округление иллюминаторов, что сделало их более прочными и снизило риск образования трещин.

"Достаточно тех трещин, которые образовались из-за нагрузки на планер от давления - планер фактически развалился на части", - детализировал он.

С тех пор "никаких проблем не возникало", подытожил капитан Стив.

Смотрите видео о том, почему иллюминаторы в самолете закругленные, а не квадратные:

По данным Музея полетов, две "Кометы" де Гавилланд потерпели аварии из-за отрыва крыльев во время взлета, а еще одна разбилась в тропическом шторме после вылета из Калькутты (Индия).

"Самое важное то, что в мае 1953 и январе 1954 года две "Кометы" загадочно распались в воздухе над Средиземным морем. Флот был остановлен во время исчерпывающего расследования, которое выявило усталость металла и неисправность конструкции кабины как причину. Дефект был исправлен, и новые варианты Comet со временем снова вошли в производство", - говорится на сайте.

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