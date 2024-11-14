Почему окна самолета круглые, а не квадратные: пилот назвал ужасную причину

Вы узнаете:
- Почему окна в самолетах округлые, а не квадратные
- Пилот назвал причину авиакатастроф в 1950-х годах
Многие путешественники замечали, что иллюминаторы пассажирских самолетов округлые, а не квадратные. Однако, не все знали причину такого решения. Пилот American Airlines, капитан Стив, объяснил причину, почему окна в самолетах начали делать округлыми, сообщает Mirror.
Главред узнал, почему иллюминаторы в самолете имеют округлую форму.
В видео для своих 49 000 подписчиков на TikTok он рассказал, что такой дизайн появился в 1950-х после серии катастроф.
По его словам, некоторые авиалайнеры тогда имели квадратные иллюминаторы, но в Европе, когда самолеты начали подниматься выше и требовали большего давления, обнаружилась проблема.
"Мы потеряли несколько самолетов в воздухе - они буквально развалились на части", - добавил он, объяснив, что это произошло из-за того, что квадратные иллюминаторы создавали "маленькую трещину прямо по краю".
Решением стало округление иллюминаторов, что сделало их более прочными и снизило риск образования трещин.
"Достаточно тех трещин, которые образовались из-за нагрузки на планер от давления - планер фактически развалился на части", - детализировал он.
С тех пор "никаких проблем не возникало", подытожил капитан Стив.
Смотрите видео о том, почему иллюминаторы в самолете закругленные, а не квадратные:
@captainsteeeve Why Airplane Windows Are Rounded: The Surprising Truth Discover the fascinating reason behind the rounded edges of airplane windows. Это изменение в конструкции, уходящее корнями в 1950-е годы, предотвращает катастрофические сбои во время полета. Присоединяйтесь к капитану Стиву, пока мы исследуем эту важнейшую инженерную эволюцию. #AirplaneSafety#AviationHistory#EngineeringMarvels#FlightSafety#AerospaceEngineering#CaptainSteve#AirTravelFacts#DesignInnovation#AviationLovers#TravelKnowledge♬ оригинальный звук - CaptainSteeeve
По данным Музея полетов, две "Кометы" де Гавилланд потерпели аварии из-за отрыва крыльев во время взлета, а еще одна разбилась в тропическом шторме после вылета из Калькутты (Индия).
"Самое важное то, что в мае 1953 и январе 1954 года две "Кометы" загадочно распались в воздухе над Средиземным морем. Флот был остановлен во время исчерпывающего расследования, которое выявило усталость металла и неисправность конструкции кабины как причину. Дефект был исправлен, и новые варианты Comet со временем снова вошли в производство", - говорится на сайте.
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The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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