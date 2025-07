Эксперты по английскому объясняют, как правильно использовать английские глаголы say, tell, speak и talk, которые на русский все переводятся как "говорить".

https://glavred.info/life/say-ili-tell-kak-pravilno-skazat-na-angliyskom-slovo-govorit-10682975.html Ссылка скопирована

Say или Tell - как правильно сказать на английском слово говорить / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

Как сказать говорить на английском языке

Какая разница между say и tell

Что означают английские глаголы say tell tell speak talk talk

Для украинцев слово "говорить" кажется простым и универсальным, однако в английском языке существует сразу несколько вариантов - say, tell, speak и talk, и каждое из них имеет свое отдельное значение и контекст использования. Как объясняют в видео на YouTube эксперты проекта по изучению английского языка Study Less, на украинском мы используем одно слово "говорить", а на английском - сразу четыре. Но на самом деле это не усложнение, а наоборот упрощение.

Главред выяснил, какая разница между talk и say.

видео дня

"На украинском - говорю, а на английском - tell, speak, talk, say. Зачем столько лишних слов?" - в шутку спрашивают преподаватели Study Less.

Что означает слово speak

Чтобы разобраться, какой из вариантов правильный в той или иной ситуации, важно понимать их логику:

"Speak используется, когда мы говорим об акте речи в целом. Can I speak to the manager?" - уточняют эксперты.

То есть речь идет не о конкретном разговоре, а о самом процессе - говорить с кем-то или перед кем-то.

Что означает слово talk

А вот когда речь идет о непринужденной беседе, уместнее будет использовать talk.

"Talk используется, когда описывают разговор между двумя или более людьми. We talked about our vacation plans", - говорится в видео.

Смотрите видео о том, как правильно говорить на английском:

Что означает слово say

Другая пара - say и tell - звучит похоже, но имеет тонкую разницу. Если мы передаем именно слова, акцент делаем на сказанном - тогда используем say.

"Say, когда передаем конкретные слова кого-то. What did he say?" То есть, фокус именно на них", - добавляют специалисты.

Что означает слово tell

А вот если мы хотим акцентировать внимание на том, кому именно говорим, - тогда подойдет tell.

"Tell - когда рассказываем что-то кому-то. То есть, фокус на адресате. Tell me the truth", - указывают эксперты.

И хотя многим может казаться, что это усложнение, на самом деле английский - более системный в этом плане.

"И вообще-то, на украинском не только говорить, но и болтать, общаться, мовить, говорить, высказываться. Это только малая часть, поэтому английский значительно легче", - подытоживают преподаватели Study Less.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Study Less Study Less - это онлайн-школа английского языка нового формата, которая сосредоточена на результате: довести каждого студента до нужного ему уровня. Школа базируется на трех ключевых компонентах для достижения успеха: теория, практика и использование языка в реальной жизни. В YouTube насчитывается 19,6 тыс. подписчиков, а в TikTok - 10.5 тыс. подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред