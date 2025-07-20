'Say' или 'Tell': как правильно сказать на английском слово 'говорить'

О чем идет речь в материале:
- Как сказать говорить на английском языке
- Какая разница между say и tell
- Что означают английские глаголы say tell tell speak talk talk
Для украинцев слово "говорить" кажется простым и универсальным, однако в английском языке существует сразу несколько вариантов - say, tell, speak и talk, и каждое из них имеет свое отдельное значение и контекст использования. Как объясняют в видео на YouTube эксперты проекта по изучению английского языка Study Less, на украинском мы используем одно слово "говорить", а на английском - сразу четыре. Но на самом деле это не усложнение, а наоборот упрощение.
Главред выяснил, какая разница между talk и say.
"На украинском - говорю, а на английском - tell, speak, talk, say. Зачем столько лишних слов?" - в шутку спрашивают преподаватели Study Less.
Что означает слово speak
Чтобы разобраться, какой из вариантов правильный в той или иной ситуации, важно понимать их логику:
"Speak используется, когда мы говорим об акте речи в целом. Can I speak to the manager?" - уточняют эксперты.
То есть речь идет не о конкретном разговоре, а о самом процессе - говорить с кем-то или перед кем-то.
Что означает слово talk
А вот когда речь идет о непринужденной беседе, уместнее будет использовать talk.
"Talk используется, когда описывают разговор между двумя или более людьми. We talked about our vacation plans", - говорится в видео.
Смотрите видео о том, как правильно говорить на английском:
Что означает слово say
Другая пара - say и tell - звучит похоже, но имеет тонкую разницу. Если мы передаем именно слова, акцент делаем на сказанном - тогда используем say.
"Say, когда передаем конкретные слова кого-то. What did he say?" То есть, фокус именно на них", - добавляют специалисты.
Что означает слово tell
А вот если мы хотим акцентировать внимание на том, кому именно говорим, - тогда подойдет tell.
"Tell - когда рассказываем что-то кому-то. То есть, фокус на адресате. Tell me the truth", - указывают эксперты.
И хотя многим может казаться, что это усложнение, на самом деле английский - более системный в этом плане.
"И вообще-то, на украинском не только говорить, но и болтать, общаться, мовить, говорить, высказываться. Это только малая часть, поэтому английский значительно легче", - подытоживают преподаватели Study Less.
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Об источнике: Study Less
Study Less - это онлайн-школа английского языка нового формата, которая сосредоточена на результате: довести каждого студента до нужного ему уровня. Школа базируется на трех ключевых компонентах для достижения успеха: теория, практика и использование языка в реальной жизни. В YouTube насчитывается 19,6 тыс. подписчиков, а в TikTok - 10.5 тыс. подписчиков.
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