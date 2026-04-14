Там максимальный объём воды: 6 КАБов ударили по дамбе на Харьковщине

Ангелина Подвысоцкая
14 апреля 2026, 16:12обновлено 14 апреля, 16:49
Россияне намеренно атаковали дамбу в период весеннего паводка, чтобы вызвать масштабное наводнение и экологическую катастрофу.
Россия нанесла удар по дамбе в Харьковской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

  • РФ нанесла удары КАБами по дамбе в Харьковской области
  • 4 КАБы попали в землю, 2 — в воду
  • На данный момент разрушений дамбы нет

РФ атаковала КАБами Печенежскую дамбу в Чугуевском районе Харьковской области. Это официально подтвердил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Сегодня (14 апреля — ред.) оккупанты направили 6 управляемых авиабомб на Печенежскую дамбу в Чугуевском районе — это одно из крупнейших водохранилищ области и критически важный объект для Харькова и области", — подчеркнул он.

16-й армейский корпус уточнил, что атака на дамбу произошла именно в момент весеннего половодья, когда в водохранилище накапливается максимальный объем воды.

Четыре бомбы попали в землю вблизи гидротехнических сооружений, еще две — в воду.

"Выбор времени для атаки демонстрирует особый цинизм оккупантов. Противник пытается воспользоваться моментом, когда в результате весеннего паводка в водохранилище накопился максимальный объем воды. Разрушение дамбы именно сейчас, в период "паводка", могло бы привести к катастрофическим последствиям для населенных пунктов ниже по течению, вызвав масштабное затопление и экологическую катастрофу", — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что россияне распространяют фейки об аварийных сбросах воды и повреждении дамбы, в армейском корпусе заявили, что враг не смог добиться успехов. В настоящее время повреждений дамбы нет, а сброс воды происходит в плановом и контролируемом режиме.

"Ситуация полностью контролируется. Учитывая опыт предыдущих коварных атак, заранее разработаны планы быстрого реагирования на любые форс-мажорные обстоятельства", — говорится в сообщении.

16-й армейский корпус опубликовал видео с моментами ударов по дамбе, которые в своих аккаунтах распространяли российские пропагандисты.

Полное видео можно посмотреть в нашем Telegram-канале по ссылке.

Что известно об ударах РФ по плотине Печенежского водохранилища

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области. В результате российского удара плотина была частично разрушена, движение по дорожному полотну плотины прекращено.

"Российские оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища. По состоянию на 12 часов 7 декабря 2025 года движение по дорожному полотну Печенежской плотины прекращено. Сохраняйте спокойствие и следите за нашими дальнейшими объявлениями", — написал начальник Печенежской СВА Александр Гусаров.

Для движения транспорта был организован объездной маршрут: Чугуев — Коробочкино — Лебяже — Приморское — Хотомля — Волчанск.

В Вооруженных силах Украины ранее подчеркивали, что эта дамба имеет критически важное значение для обеспечения водоснабжения десятков населенных пунктов области. В то же время в случае ее уничтожения критического влияния на логистику и оборону региона не ожидается.

Отмечается, что заранее были разработаны запасные маршруты движения, которые и ранее активно использовались и в настоящее время полностью обеспечивают необходимую логистику.

О личности: Олег Синегубов

Олег Синегубов — председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, возглавлял Полтавскую областную государственную администрацию.

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ТЦК в Украине больше не будет: как изменится мобилизация и что готовят взамен

ТЦК в Украине больше не будет: как изменится мобилизация и что готовят взамен

17:06Война
"Есть продвижение": РФ пошла в наступление на Сумщине

"Есть продвижение": РФ пошла в наступление на Сумщине

16:42Фронт
Прыжок цен на топливо и "плюс" для автогаза: как изменились цены на АЗС

Прыжок цен на топливо и "плюс" для автогаза: как изменились цены на АЗС

16:33Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроет пылевая буря: синоптики уже назвали дату

Украину накроет пылевая буря: синоптики уже назвали дату

Новый курс валют на 14 апреля: что стало с гривной

Новый курс валют на 14 апреля: что стало с гривной

Два продукта-спасителя в СССР: что ели советские люди в любой ситуации

Два продукта-спасителя в СССР: что ели советские люди в любой ситуации

Гороскоп Таро на май 2026: Овнам - удача, Тельцам - деньги, Близнецам - новое начало

Гороскоп Таро на май 2026: Овнам - удача, Тельцам - деньги, Близнецам - новое начало

Короткая юбка и яркая улыбка: Алла Пугачева восхитила праздничным видом

Короткая юбка и яркая улыбка: Алла Пугачева восхитила праздничным видом

Последние новости

17:06

ТЦК в Украине больше не будет: как изменится мобилизация и что готовят взамен

16:42

"Есть продвижение": РФ пошла в наступление на Сумщине

16:33

Прыжок цен на топливо и "плюс" для автогаза: как изменились цены на АЗС

16:31

Могут уничтожить сад: какие кустарники ни в коем случае не следует сажать на участке

16:27

Безумный скачок курса евро: новый курс валют на 15 апреля

Россия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городеРоссия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городе
16:25

Как заточить нож за минуту без точилки: лезвие станет острым, как бритва

16:23

Спустился в подвал нового дома: мужчине посоветовали вызвать полициюВидео

16:21

Финалистка "Голоса страны" спела про "любовь" РФ и Беларуси — что ей ответили

16:20

Ребров получил щедрое предложение: останется ли тренер в сборной

Реклама
16:12

Там максимальный объём воды: 6 КАБов ударили по дамбе на Харьковщине

15:39

Почему кот всегда потягивается, увидев вас: неожиданное объяснение удивит многих

15:35

Первый транш из 90 млрд евро для Украины отложен: в ЕК назвали новые сроки

15:29

Слова "совесть" нет в украинском языке: как сказать красиво и правильно

15:18

ВСУ нанесли ракетный удар по базах РФ в районе аэропорта "Донецк" - Генштаб

15:11

"Ложусь с ним в постель": Симоньян не похоронила мужа физически

15:08

Суперкомпьютер NASA назвал дату конца жизни на Земле: сколько осталось

15:04

Германия вернет в Украину мужчин: Мерц и Зеленский сделали громкие заявления

14:58

"Не поставила на место": Матвиенко рассказала о муже, от которого родила в 17

14:42

Какие крупы категорически нельзя промывать перед варкой: знают далеко не все

14:07

"Угроза для всей Европы": ЗАЭС полтора часа была в блэкауте

Реклама
13:56

РФ ударила ракетой по областному центру - есть жертвы, ранены 25 человекФото

13:43

Эксперт предупредил об угрозе утечки радиации на ЧАЭС: что может произойти

13:39

Что нужно знать про Евровидение 2026: фавориты конкурса и громкие скандалыВидео

13:37

Бульдог зарабатывает больше хозяина: все началось с одного видео

13:28

Все время дерутся: в СМИ попали подробности жизни в семье Уильяма и Кейт

13:18

Антициклон Quirin изменит погоду в Украине: в каких регионах будет теплее всего

13:17

Телеканал ТЕТ представил нового ведущего программы "Караоке на Майдане"

12:32

Рада готовит новые правила для ТЦК: что нужно знать украинцам

12:21

В Украине прогнозируют новый скачок цен: в НБУ объяснили, почему все снова подорожает

12:12

Военный сбор не отменят после окончания войны - Зеленский подписал закон

12:11

Чем подкормить вишню для сладких и крупных ягод: рекордный урожай гарантирован

12:07

Требует "вернуть" планету: в NASA ответили на письмо девочки

12:02

Китайский гороскоп на завтра, 15 апреля: Свиньям - подарки, Змеям - совет

11:24

Гороскоп Таро на завтра 15 апреля: Близнецам - думать, Скорпиону - стать сильнее

11:16

Самый короткий тест на IQ из 3 вопросов: справились лишь 17%

11:14

Когда сажать георгины в Украине: названы сроки и идеальные сорта по регионамВидео

11:11

"Уже все заметили": Наталка Денисенко смело показала животик

11:11

Кремль готовит новую эскалацию: в ISW предупредили о двух возможных направлениях вторжения

11:02

Нельзя определенные флаги: какие правила вводят организаторы Евровидения

10:59

Зачем на самом деле кошкам усы: скрытые функции, о которых знают далеко не все

Реклама
10:47

100 дней Буданова на Банковой: ключевые решения и первые результаты

10:35

РФ атаковала большой областной центр: "Шахед" влетел в админздание

10:24

Евровидение 2026: Украина провалилась в рейтинге букмекеровВидео

10:08

Гороскоп на завтра, 15 апреля: Ракам - трудности, Водолеям - неожиданность

10:07

"Четвертая стадия": дочь Нины Матвиенко откровенно заговорила о ее болезни

10:05

Зачем в фарш добавляют одно яблоко: этот трюк удивит даже опытных кулинаров

09:46

Мощный взрыв, есть раненый: в Броварах произошел теракт

09:41

Оккупанты под обстрелами: зафиксированы прилеты и блэкауты

09:37

Дроны ударили по Измаилу: повреждено судно, горели автобусы и домаФото

08:42

Что означает выражение "козел отпущения" и откуда оно произошло: знают единицы

