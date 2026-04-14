Там максимальный объём воды: 6 КАБов ударили по дамбе на Харьковщине

Что известно:
- РФ нанесла удары КАБами по дамбе в Харьковской области
- 4 КАБы попали в землю, 2 — в воду
- На данный момент разрушений дамбы нет
РФ атаковала КАБами Печенежскую дамбу в Чугуевском районе Харьковской области. Это официально подтвердил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Сегодня (14 апреля — ред.) оккупанты направили 6 управляемых авиабомб на Печенежскую дамбу в Чугуевском районе — это одно из крупнейших водохранилищ области и критически важный объект для Харькова и области", — подчеркнул он.
16-й армейский корпус уточнил, что атака на дамбу произошла именно в момент весеннего половодья, когда в водохранилище накапливается максимальный объем воды.
Четыре бомбы попали в землю вблизи гидротехнических сооружений, еще две — в воду.
"Выбор времени для атаки демонстрирует особый цинизм оккупантов. Противник пытается воспользоваться моментом, когда в результате весеннего паводка в водохранилище накопился максимальный объем воды. Разрушение дамбы именно сейчас, в период "паводка", могло бы привести к катастрофическим последствиям для населенных пунктов ниже по течению, вызвав масштабное затопление и экологическую катастрофу", — говорится в сообщении.
Несмотря на то, что россияне распространяют фейки об аварийных сбросах воды и повреждении дамбы, в армейском корпусе заявили, что враг не смог добиться успехов. В настоящее время повреждений дамбы нет, а сброс воды происходит в плановом и контролируемом режиме.
"Ситуация полностью контролируется. Учитывая опыт предыдущих коварных атак, заранее разработаны планы быстрого реагирования на любые форс-мажорные обстоятельства", — говорится в сообщении.
16-й армейский корпус опубликовал видео с моментами ударов по дамбе, которые в своих аккаунтах распространяли российские пропагандисты.
Что известно об ударах РФ по плотине Печенежского водохранилища
Как сообщал Главред, российские оккупационные войска нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области. В результате российского удара плотина была частично разрушена, движение по дорожному полотну плотины прекращено.
"Российские оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища. По состоянию на 12 часов 7 декабря 2025 года движение по дорожному полотну Печенежской плотины прекращено. Сохраняйте спокойствие и следите за нашими дальнейшими объявлениями", — написал начальник Печенежской СВА Александр Гусаров.
Для движения транспорта был организован объездной маршрут: Чугуев — Коробочкино — Лебяже — Приморское — Хотомля — Волчанск.
В Вооруженных силах Украины ранее подчеркивали, что эта дамба имеет критически важное значение для обеспечения водоснабжения десятков населенных пунктов области. В то же время в случае ее уничтожения критического влияния на логистику и оборону региона не ожидается.
Отмечается, что заранее были разработаны запасные маршруты движения, которые и ранее активно использовались и в настоящее время полностью обеспечивают необходимую логистику.
О личности: Олег Синегубов
Олег Синегубов — председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.
Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, возглавлял Полтавскую областную государственную администрацию.
