Если Украина откажется от капитуляции: в ISW раскрыли 'теорию победы' Путина

Страна-агрессор Россия в дальнейшем угрожает эскалацией войны и намекает на применение новых видов оружия. Вероятно, Кремль готовит расширение конфликта до длительной фазы без всяких компромиссов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Учитывая характер переговоров в Стамбуле и озвученные российской делегацией требования, аналитики убеждены, что целью войны России остается полная капитуляция Украины.

В отчете отмечается, что Москва подает свои территориальные претензии не как предмет переговоров о завершении войны, а лишь как предпосылки к прекращению огня.

По словам аналитиков, учитывая последние заявления российского военно-политического руководства, Кремль сознательно затягивает переговорный процесс, демонстрируя нежелание вести добросовестные переговоры как по прекращению огня, так и по заключению финального мирного соглашения.

"Россия намеренно затягивает мирные переговоры, чтобы получить дополнительные уступки от Запада и продолжить продвижение на поле боя. В отличие от этого, Украина неоднократно демонстрировала готовность к компромиссам и ведению добросовестных переговоров", - отметили в ISW.

В то же время, эксперты констатируют готовность России продолжать или даже обострять войну против Украины в случае, если Киев и Вашингтон не согласятся на требования капитуляции.

Напомним, как сообщал Главред, политолог Петр Олещук заявил, что страна-агрессор Россия заинтересована в том, чтобы война продолжалась, но Украина оставалась без помощи Запада. По его мнению, чтобы россияне захотели переговоров, нужно, чтобы они начали терпеть серьезные поражения на фронте.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что США во главе с президентом Дональдом Трампом работают над мирным урегулированием войны в Украине. Однако в Польше убеждены, что Штаты - не та страна, которая может положить конец российской агрессии против Украины.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что мирные переговоры по Украине не сдвинутся с места, пока он лично не проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.