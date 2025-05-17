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"Жизнь Путина закончится": названа причина отказа РФ от прекращения огня

Алексей Тесля
17 мая 2025, 22:15
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Российский диктатор делает все, чтобы война продолжалась, считает Александр Палий.
Палий
Александр Палий считает, что РФ не хочет мира / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

Главное из заявлений Палия:

  • Путин делает все, чтобы война продолжалась
  • Переговоры не дали РФ ничего

Политический аналитик, историк Александр Палий оценил итоги переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле.

"Эти переговоры не дали никаких результатов. Россия не хочет мира по простой причине: в случае прекращения войны Путин никому не будет нужен, и тогда быстро закончится не только его карьера, но и, вероятно, жизнь", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт уверен в том, что российский диктатор делает все, чтобы война продолжалась.

Говоря об итогах переговоров, он отметил, что страна-агрессор Россия всегда делает "хорошую мину при плохой игре".

"И переговоры в Стамбуле не стали исключением. На самом деле у Москвы нет оснований радоваться, переговоры не дали ей ничего. Более того, вскоре против России будут введены новые европейские санкции", - добавил Палий.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме:

Напомним, ранее Зеленский объяснил, почему Путин не приехал на переговоры в Турцию. На Россию надо оказывать больше давления, подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее Трамп анонсировал переговоры о прекращении огня. Дональд Трамп планирует вместе с Владимиром Зеленским говорить с представителями стран НАТО.

Как сообщал Главред, перед началом переговоров в Стамбуле российская сторона начала препятствовать мирным усилиям, выдвигая новые условия. В частности, россияне захотели, чтобы американцы не присутствовали.

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Кто такой Александр Палий

Александр Андреевич Палий (родился 7 октября 1974, Звенигородка, Черкасская область) – украинский историк, эксперт-политолог, политический консультант. В 2006-2010 гг. был ведущим экспертом Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. С 2010 года работает как политический консультант.

Александр Палий является автором около 70 научных публикаций, около 700 газетных и журнальных публикаций, 150 видеосюжетов, а также редактором 6 книг. Является автором книг: "Ключ к истории Украины" (2005), "Зачем Украине НАТО" (2006), "Запретить рашизм" (2023) и т.д., пишет Википедия.

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