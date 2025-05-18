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Россия не сможет воевать вечно: украинцам сказали, сколько еще продлится война

Мария Николишин
18 мая 2025, 11:38
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Эксперт рассказал, когда появится перспектива закончить войну.
Россия не сможет воевать вечно: украинцам сказали, сколько еще продлится война
Когда возможно завершение войны / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Главное из заявления аналитика:

  • Россия приближается к истощению
  • Украина успешно уничтожает ракеты и боеприпасы врага
  • Вероятно, война продлится еще около года

На встрече в Стамбуле российская делегация уверяла, что "Россия может воевать вечно", но на самом деле все это лишь "понты". Об этом в интервью Главреду заявил политический аналитик, историк Александр Палий.

По его словам, Россия производит сейчас в большом количестве ракеты и боеприпасы, но Украина все это успешно уничтожает.

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"Россия уверенно движется к истощению. В частности, это прекрасно видно по такому показателю как танки и бронетехника - российское производство не успевает компенсировать потери этой техники на поле боя", - подчеркнул он.

Аналитик также добавил, что перемирие вряд ли будет, а война продлится еще около года, максимум полтора.

"Ее завершение (войны, - ред.) прежде всего будет обусловлено истощением России. Когда Россия почувствует, что она уперлась в стену лбом и уже не способна достичь никаких территориальных достижений, зато увеличилось количество ударов, которые она получает в ответ, появится перспектива закончить войну", - подытожил Палий.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в результате телефонного разговора государственного секретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Вашингтон призвал к немедленному прекращению войны.

В прошлый четверг высокопоставленные представители страны-оккупанта России заявили Соединенным Штатам, что Владимир Путин не хочет обсуждать мирный план из 22 пунктов, который якобы разработал Стив Уиткофф при участии Украины и Европы.

В то же время, президент Владимир Зеленский заявил, что война в Украине не может продолжаться еще десять лет. Однако точные сроки ее завершения сказать не может никто.

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Кто такой Александр Палий

Александр Андреевич Палий (родился 7 октября 1974, Звенигородка, Черкасская область) - украинский историк, эксперт-политолог, политический консультант. В 2006-2010 гг. был ведущим экспертом Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. С 2010 года работает как политический консультант.

Александр Палий является автором около 70 научных публикаций, около 700 газетных и журнальных публикаций, 150 видеосюжетов, а также редактором 6 книг. Является автором книг: "Ключ к истории Украины" (2005), "Зачем Украине НАТО" (2006), "Запретить рашизм" (2023) и т.д., пишет Википедия.

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