Бомжи Лепс и Басков, кассирша Бузова: Филипп Киркоров выпустил новый клип

Российский певец Филипп Киркоров выпустил клип на песню "Цвет настроения синий", в котором снялись известные артисты.

Ролик опубликован на YouTube-канале StarPro.

Ольга Бузова предстала в образе злой кассирши магазина, Николай Басков и Григорий Лепс — в образе бомжей, Тимати — многодетного отца-кавказца. Кроме того, в видео рэпер Вячеслав Мошнов, более известный как Гнойный, Слава КПСС, играет мальчика-мажора из модного клуба, автор блога "Дневник хача" Амиран Сардаров — разносчика пиццы. Также в клипе засветились продюсер Яна Рудковская с сыном и Иван Ургант. В кадре также появляются бомжи и фекалии.

В клипе сам 50-летний Киркоров появляется в парике, напоминающем прическу рэпера Фэйса. При этом он вместе с бандой подростков покупает алкоголь, катается на тележке из супермаркета и показывает окружающим неприличные жесты. В конце ролика певец матерится на Урганта.

Добавим, что креативным продюсером клипа "Цвет настроения синий" выступил Иван Ургант.

Ранее Бузова и Киркоров устроили эротические танцы на парковке.