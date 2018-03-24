Ольга Бузова

24 марта 2018, 11:05

Российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу "Дом-2" на телеканале "ТНТ".

Ольга Бузова

Дата и место рождения: 20 января 1986 года, Санкт-Петербург, Россия

Образование

Девочка очень рано научилась ходить и говорить, в три года, научившись читать и писать, начала изучать английский.
В 5 лет мама отдала Бузову в городскую гимназию, которую она закончила с серебряной медалью.

Уже в 13 лет Оля подрабатывала в детском лагере вожатой, а в 15 лет устроилась в модельное агентство. 

Девушка мечтала о карьере актрисы, но из-за родителей поступила в Санкт-Петербургский университет, где выбрала факультет геоэкологии и географии. Бузова закончила университет с красным дипломом.

Телевидение и "Дом-2"

Ольга Бузова была участником реалити-шоу "Дом-2" не с самого начала – она пришла на проект примерно через полторы недели после старта, 22 мая 2004 года.

Для участия в проекте девушка взяла академический отпуск в университете. Оля получила милое прозвище "Бузёныш" и вскоре образовала пару с Романом Третьяковым. Их отношения продлились три года, тандем Бузова – Третьяков был признан самой романтичной парой первого сезона "Дома-2".

За время пребывания на проекте "Дом-2" участвовала в нескольких медиапроектах в качестве ведущей. В 2005—2006 годах совместно с Романом Третьяковым вела на телеканале ТНТ молодёжное ток-шоу "Роман с Бузовой". Радио "Попса" предложило им вести каждую субботу собственное ток-шоу на радио с таким же названием — "Роман с Бузовой".

Во время восьмого сезона шоу, стартовавшего в декабре 2006 года, Роман Третьяков покинул проект, заявив, что "устал от аквариумной жизни". Он обосновался в Москве, думал, чем заняться после проекта, и ждал Ольгу, но та не спешила покидать кулуары "Дома". В итоге Бузова предпочла продолжить карьеру звезды реалити-шоу, и отношениям пришел конец.

На проекте Бузова продержалась рекордно долгий срок -4,5 года.

С сентября 2007 года она стала ведущей собственной рубрики "Осторожно, стилисты!" в программе "Утро на ТНТ". Ольга Бузова также выступила в роли ведущей телешоу в компьютерной игре "Чёрная метка". С декабря 2008 года ведущая реалити-шоу "Дом-2" и шеф-редактор журнала "Мир реалити-шоу. Дом-2".

В 2007 году была ведущей 7-го международного конкурса красоты "Мисс Русское радио 2007".

За последние годы принимала участие в съёмках других программ телеканала ТНТ, таких как "Cosmopolitan. Видеоверсия", "Атака клоунов", "Ребенок-робот", "Такси", "Битва экстрасенсов". Неоднократно становилась гостем телепередач других телеканалов — первого телевизионного, Муз-ТВ, MTV Россия, НТВ и других.

В августе 2008 года дебютировала как актриса в сериале "Универ" на телеканале ТНТ в эпизодической роли интернет-знакомой Эдуарда "Кузи" Кузьмина.

В рамках популяризации волонтерского движения в 2009 году являлась ведущей и участницей специального агитационного состава "Поезд молодежи" под эгидой министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ.

В сентябре 2010 года состоялся первый театральный дебют. Ольга Бузова заменила актрису Марию Кожевникову в театральной постановке "Шикарная свадьба".

В 2012 году приняла участие в шоу "Танцы со звездами" (телеканал "Россия-1"), партнёром был Андрей Карпов. 

С ноября по декабрь 2017 года являлась одной из ведущих дневной программы "Бабий бунт" на "Первом канале".

В начале 2018 года Бузова стала героиней нового юморитического шоу "Прожарка", вел которое стендап-комик Илья Соболев.

Карьера певицы

С 2011 года начала музыкальную деятельность. Первым синглом стала песня "Не забывай", исполненная дуэтом с рэпером T-killah. Помимо пения занимается диджеингом. В 2016 году выпустила первую сольную песню "Под звуки поцелуев", которая в первые два дня попала на первое место чарта iTunes в России.

Клип на песню "Привыкаю" стал одним из самых рейтинговых, за успех Бузовой ее номинировали на премию Муз-ТВ в номинации "Прорыв года". 

В 2017 году Бузова выпустила композиции "Люди не верили", "Нам будет жарко", "Мало половин", "Хит-парад", "Неправильная".

14 февраля 2018 года выпустила клип на песню "Wi-Fi". В видео снялся "самый красивый преступник США" Джереми Микс. 

Бузова гастролирует по России и ближнему зарубежью.

Личная жизнь

Во время шоу "Дом-2" встречалась с Романом Третьяковым.

После Романа у девушки были непродолжительные отношения со Стасом Каримовым и Алессандро Матераццо.

26 июня 2012 года вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. 30 декабря 2016 года они развелись.

Интересные факты

В марте 2018 завела свой блог на YouTube.

По версии KP.RU по итогам 2009 года вошла в тройку лучших телеведущих страны.

Выпустила несколько коллекций одежды совместно с брендом С&С.

В 2007 году восковые фигуры самых популярных участников "Дома-2" Ольги Бузовой и Романа Третьякова появились в Московском музее восковых фигур.

За четыре года жизни в "Доме-2" в качестве участницы написала две книги "Роман с Бузовой" и "Дело в шпильке. Советы стильной блондинки".

В 2016 году телеведущая представила новую книгу "Цена счастья" – о счастье семейной жизни. 

Интересные цитаты

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