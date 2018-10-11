Замена Пугачевой: как выглядит новая избранница Киркорова

Известный российский певец Филипп Киркоров часто делится фото в Instagram с очаровательной блондинкой, появляется с ней на светских мероприятиях, и она часто сопровождает его на концертах.

Новой пассией Киркорова стала 35-летняя диджей и телеведущая Екатерина Гусева. Знакомство пары произошло в 2017 году на конкурсе "Новая волна", Гусева сделала диджейские сеты на треки артистка, и с тех пор завязалось их творческое сотрудничество.

Как призналась сама Гусева, сближение с Киркоровым у них произошло в феврале этого года.

"А уже само сближение с Филиппом произошло в феврале, когда у меня было выступление в Москве и он приехал на мой диджейский сет. Потом мне позвонил директор Филиппа Геннадий Рыбак и сказал: Киркоров хочет, чтобы я выступила на его дне рождения в Лиссабоне. Я приехала в Лиссабон, отыграла сет. Для Филиппа это был сюрприз. После этого он сказал: "Я хочу, чтобы ты осталась на "Евровидении" вместе с нами". Поселил меня в своей гостинице, и все дни мы были вместе...", - призналась Гусева в интервью "КП".

Киркоров познакомил Екатерину со своей семьей, она быстро нашла общий язык с детьми Филиппа - Аллой-Викторией и Мартином-Кристином, рожденными от суррогатной матери.

"Мы быстро подружились. Опыт общения с детьми у меня есть: сама воспитываю дочку Арину. Правда, она чуть постарше – ей 14 лет", - сказала подружка Киркорова в интервью изданию "СтарХит".

Кроме того, Гусева сыграла гламурную светскую дамочку в скандальном клипе "Ибица" Киркорова и Николая Баскова.

Ранее Филиппа Киркорова раскритиковали за рекламу лекарства с песней "Цвет настроения синий".