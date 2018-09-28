"Какой пизд*ц". Киркорова раскритиковали за рекламу лекарства с песней "Цвет настроения синий"

Филипп Киркоров начал подрабатывать в рекламных роликах / instagram.com/fkirkorov

Известный российский певец Филипп Киркоров снялся в примитивной рекламе лекарственного средства от боли в горле.

Исполнитель предстал в несколько глупом образе, похожем на Снежную Королеву из одноименной сказки. Видео опубликовано в YouTube.

Согласно незамысловатому сюжету, певец помещает жезл на шею женщины и ее детей, после чего у жертв начинало болеть горло. Певец исполнил переработанную версию песни "Цвет настроения синий", пожелав матери и всей ее семье заболеть. Спас разболевшуюся семью отец, который и принес лекарство.

"Хотел, чтобы все болели, но оказался "Гексорал" сильнее", — спел Киркоров и испарился в воздухе.

Пользователи Сети весьма критично восприняли рекламу лекарства с Киркоровым в главной роли.

"Зашквар", "Какой пизд*ц", "Что сейчас было?", "Ну все, вот оно дно. Неужели так деньги нужны?", "Скатился", "Кто-то пытается идти вверх, а кто-то летит вниз", - написали комментаторы.

Напомним, ранее певцы Филипп Киркоров и Николай Басков представили совместный клип на песню под названием Ibiza, который раскритиковали поклонники.