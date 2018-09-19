"Я не касался писи козла": Киркоров и Басков необычно извинились за скандальный клип Ibiza

Киркоров и Басков записали видео-пародию / Скриншот youtube.com

Популярные российские певцы Филипп Киркоров и Николай Басков, которые недавно представили совместный клип на песню под названием Ibiza, записали клип-пародию на музыкальное видео рэперов Канье Уэста и Лил Пампа I Love It, в котором извинились за скандальное видео.

Пародия опубликована на YouTube-канале "Чикен Карри". Артисты оделись в огромные дизлайки, высокие белые носки и черные тапки.

"Не уходи, постой, фанатка. Кому теперь мне петь "Шарманку"? не уходи, постой, и прости тупых артистов, мы хотели пошутить, но задели твои чувства", - спел Басков.

В свою очередь, Киркоров ответил на обвинении в плагиате мотива Ibiza с его предыдущего трека "Цвет настроения синий".

"Да, мотив "Ибицы" похож на "Цвет настроения синий", но наконец-то я сплагиатил сам себя. Не уходи, постой. Я не касался писи козла", - проговорил в треке Киркоров, повторив несколько раз последнюю фразу.

Ранее Сеть жестко прошлась по новому клипу Киркорова и Крида.