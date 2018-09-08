"Золотой голос в говне, Филипп в пельменях": новый клип Киркорова и Баскова "взорвал" Сеть

8 сентября 2018, 10:28

Артисты представили ролик на трек Ibiza.

Киркоров и Басков
Киркоров и Басков выпустили нестандартный клип / Скриншот youtube.com/StarPro

Популярные российские певцы Филипп Киркоров и Николай Басков представили совместный клип на песню под названием Ibiza.

Авторы заранее предупреждают зрителей о содержащихся в ролике сценах насилия, употребления алкоголя и нецензурной лексики. Об этом сообщает Рамблер. Ролик, в котором артисты  воюют с гигантским тираннозавром, плавают в бассейне, едят пельмени, и затевают войну друг с другом: поджигают одежду, ошпаривают кипятком, откусывают нос, появился на YouTube-канале StarPro.

В клипе также снялись Сергей Шнуров, Гарик Бульдог Харламов, Андрей Малахов, Анита Цой, Валерий Леонтьев, Алиса Лобанова.

Пользователи видеохостинга уже оставили свои первые впечатления от клипа: одним ролик понравился, другие же жестко раскритиковали артистов.

"Лучший момент "А я и не знал". Филипп сошел с ума. И весело, и страшно за него﻿", - считает Даша Сергеева. "Ой да, люди! Относитесь ко всему проще! Клип для чисто посмеяться, а не задуматься о смысле жизни", - пишет Юлия Виковшинина. "Не ну понятно, основной зритель Киркорова и, Баскова потихоньку вымирает, еще лет 5 и все, вот и пытаются хоть как-то привлечь молодежь, трэш, дичь, хайп... Но выглядит это дешево и глупо, золотой голос в говне, Филипп в пельменях, чушь…", - возмущается Алексей Смирнов.

Ранее стало известно, что Киркоров решил не отдавать детей в первый класс.

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клип Филипп Киркоров Николай Басков Ибица
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