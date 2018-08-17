В России назвали опасным для детей творчество Бузовой, Киркорова и Тимати

Песни Бузовой и Киркорова запретили включать для детей на дискотеках / Фото: Instagram/Ольга Бузова

В Новгородской области России запретили включать на детских дискотеках ряд песен российских и зарубежных исполнителей.

Как сообщает ТАСС, такое решение приняли в детском лагере "Олимпиец".

"Детей и подростков, без всякого сомнения, нужно защищать от разрушающего информационного воздействия на их несформировавшуюся личность", - заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Начальник лагеря Лариса Судиловская заявила, что запрещенные для дискотеки произведения содержат ненормативную лексику, сексуальный подтекст, сюжеты, связанные с алкоголем и наркотиками.

Позже в Twitter опубликовали памятка для диджеев детского оздоровительно-образовательного лагеря "Олимпиец" в Новгородской области с запрещенными для воспроизведения на дискотеке песнями. Под запрет попали все песни Филиппа Киркорова, Монеточки, Ольги Бузовой, а также рэперов Face, Скриптонита, Тимати и ряда других исполнителей. Воспроизводить на дискотеках запретили песни, содержащие ненормативную лексику, скрытый смысл, расовую или этническую дискриминацию. Не прозвучат в "Олимпийце" и те песни, которые содержат слова "пьяный", "курим", "рэп" и другие.

/ Фото: Twitter/igoryandriy

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