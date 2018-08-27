Киркоров решил не отдавать детей в первый класс

Дети Киркорова пойдут в школу с семи лет / Фото: Instagram/allavictoriyakirkorova

Популярный российский певец Филипп Киркоров заявил, что 6-летние Алла-Виктория и Мартин, продолжат обучение дома и не отправятся в школу 1 сентября.

"Я решил продлить им детство, поэтому в школу их не поведу!" — рассказал исполнитель изданию "Собеседник".

Певец хочет дать наследникам возможность насладиться беззаботной порой.

"Хочу, чтобы они еще целый год побыли детьми. Так что линейка у них будет только через год. Рано им петь песню "Куда уходит детство?" - сказал знаменитый отец.

Киркоров добавил, что Мартину и Алле-Виктории хватает образования и в домашних условиях. Дети певца занимаются спортом, танцами, учат английский и итальянский языки. 51-летний артист считает, что его наследники станут профессионалами в любой сфере, которую выберут. В то же время, Киркоров признался, что не хочет видеть сына и дочь на сцене.

Напомним, Киркоров сообщил, что на летний гастрольный тур шоу "Я" "подогнал" себе новое средство передвижения — вертолет в перьях.