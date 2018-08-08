Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото

Киркоров

Российский певец Филипп Киркоров сообщил, что на летний гастрольный тур шоу “Я” “подогнал” себе новое средство передвижения — вертолет в перьях.

Исполнитель собирается передвигаться на необычном воздушном судне в захваченном РФ Крыму.

“Подогнал себе на летний гастрольный тур шоу “Я”… средство передвижения! Первый маршрут Сочи-Ялта!”, — отметил артист.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка, актриса, телеведущая, певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович после посещения захваченного РФ Крыма попала в раздел “Чистилище" проекта "Миротворец".