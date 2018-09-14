"Дно пробито": сеть жестко прошлась по новому клипу Киркорова и Крида

Киркоров и Крид выпустили совместный трек / youtube.com/ BlackStarTV

Популярные российские певцы Филипп Киркоров и Егор Крид презентовали новый клип на песню "Цвет настроения черный". Трек стал ремейком предыдущего хита "Цвет настроения синий", который был выпущен в марте этого года.

Ролик появился на YouTube-канале лейбла Black Star. В ролике Тимати предложил Киркорову стать артистом лейбла Black Star, и "сделать цвет настроения черным". Тот соглашается, и они спускаются в подвал. Там Киркорова переодевают в черные наряды, бьют татуировки, артисты даже предстают в образах персонажей сериала "Во все тяжкие" Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана.

В клипе изобилие рекламы: барбершоп, телефон, зубная паста, пельмени, и даже презервативы. К слову, последние в конце клипа не пропустили пулю от фаната Киркорова, который выстрелил в Крида со словами "это тебе за нашего короля".

Пользователи видеохостинга по-разному отреагировали на клип: кто-то отметил, что ему стыдно слушать такую музыку, кто-то расхвалил идею ролика.

"Это очень круто сделано! И клип смешной, с лимузином и с презервативами - 100% попадание. Очень-очень круто!﻿", - считает Виталий Мельников. "Дно пробито", - отметил Алекс Рио. "Женщина купается в пельменях, пуля попадает в пачку гонд*нов. Я понимаю, пацаны рубят бабло, но вы реально еб*нулись?", - возмутился Дмитрий Моцик.

Ранее новый клип Киркорова и Баскова "взорвал" Сеть.