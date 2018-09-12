"Два клоуна": Лорак и Киркоров удивили странным танцем на российском фестивале

Ани Лорак и Филипп Киркоров устроили танцы на красной дорожке / https://www.instagram.com/anilorak/

Выступающая в РФ украинская певица Ани Лорак возмутила подписчиков странным танцем с Филиппом Киркоровым.

На красной дорожке фестиваля "Новая волна" исполнители в блестящих нарядах странно двигались, размахивали руками под трек группы АВВА Mamma mia. Необычный ролик появился на страницах в Instagram артистов.

"Когда ты на одной волне с другом!", - подписала ролик Лорак.

К слову, не все подписчики пришли в восторг от танцев исполнителей, были и те, кто назвал Лорак и Киркорова клоунами, и раскритиковал за движения.

"Два клоуна", "Класс, подурачились здорово, очень прикольно", "Какая- то безвкусица полнейшая. И танец огородный", "Бедросович чет тут на игиловца после вечерней молитвы смахивает", - писали юзеры.

Ранее новое фото Ани Лорак раскритиковали в Сети.