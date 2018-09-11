"Страх*илище такое": новое фото Ани Лорак раскритиковали в Сети

Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Предпочитающая выступать в России украинская певица Ани Лорак опубликовала фото с красной дорожки премии журнала GQ "Человек года-2018".

Певица опубликовала фото в Instagram, на котором позирует в черном платье и туфлях на высоких каблуках.

Отметим, что новое фото Лорак вызвало неоднозначную реакцию в Сети:

"Не подводите так глаза пожалуйста, придает возраст!", "Страхуилище такое - Лорак! Вылитый Джокер!", "Ничего не вижу в ней сногсшибательного", - говорится в комментариях к фото.

Напомним, ранее в Сети раскритиковали новый образ Ани Лорак.