"Страх*илище такое": новое фото Ани Лорак раскритиковали в Сети

Новое фото Лорак вызвало неоднозначную реакцию в Сети.
Предпочитающая выступать в России украинская певица Ани Лорак опубликовала фото с красной дорожки премии журнала GQ "Человек года-2018".
Певица опубликовала фото в Instagram, на котором позирует в черном платье и туфлях на высоких каблуках.
Отметим, что новое фото Лорак вызвало неоднозначную реакцию в Сети:
"Не подводите так глаза пожалуйста, придает возраст!", "Страхуилище такое - Лорак! Вылитый Джокер!", "Ничего не вижу в ней сногсшибательного", - говорится в комментариях к фото.
Напомним, ранее в Сети раскритиковали новый образ Ани Лорак.