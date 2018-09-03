"С фотошопом — перебор!": cекси-фото Ани Лорак в халате раскритиковали в Сети

Ани Лорак показала фото в халате и нарвалась на критику / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в халате с обнаженным плечом.

Соблазнительный снимок был сделан во французском Сен-Тропе, говорится на странице артистки в Instagram.

Исполнительница позировала на балконе с чашечкой кофе на фоне природы.

"Люблю закаты…", — подписала фото певица.

Снимок за 13 часов собрал более 92 тысяч лайков, его подвергли критике ряд интернет-пользователей. "С фотошопом — перебор!", — отметил funaev325. "Фотошопят в спешке, даже на пальцы не смотрят)))", — написал ofurman82. "Обезьяна старая!", — считает funaev325.

Ани Лорак показала фото в халате и нарвалась на критику / instagram.com/anilorak

Ранее СМИ писали, что мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Позже журналисты узнали имя "подруги" предпринимателя.