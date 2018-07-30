СМИ рассказали, с какой девушкой "загулял" в караоке муж Ани Лорак

Журналисты раскрыли личность девушки, с которой развлекался в караоке супруг скандальной поп-певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу.

По данным поратла "Страна", девушку зовут Яна Беляева. Она занимается продажей одежды и обуви через соцсеть Instagram, а также ведут активную "светскую" жизнь в ночных клубах. В частности, известно, что Беляева с подругами регулярно посещает принадлежащий Налчаджиоглу клуб Dali Park. Именно там девушку и мужа певицы "подловили".

К слову, сама Лорак в это время выступала в Азербайджане на фестивале поп-музыки "Жара".

Напомним, в ночь на 30 июля Мурат Налчаджиоглу интимно обнимался с Беляевой, пел с ней в караоке и вместе с ней же ушел после наступления полуночи.